"On se moque de nous": les soignants berrichons expriment leur colère dans la rue

Qu'elle est loin cette époque où les Français applaudissaient chaque soir à 20 heures pour rendre hommage aux soignants. Presque deux ans après le premier confinement pour juguler l'épidémie de Covid, les personnels de l'hôpital se sentent délaissés, oubliés et parfois même méprisés. Voilà pourquoi ils défilent dans la rue ce mardi. Deux cortèges sont prévus à Châteauroux et Bourges.

"On n'est pas loin d'avoir touché le fond", alerte Emmanuelle Arnoult-Marais, aide-soignante à l'hôpital George Sand dans le Cher et membre du bureau de l'union départemental de la CGT. La prime de 183 euros accordée dans le cadre du Ségur de la Santé n'a rien changé. Les conditions de travail sont toujours aussi difficiles. Et le pouvoir d'achat des soignants n'a pas été véritablement augmenté. "On se moque de nous. On demande une augmentation de salaire, pas une prime", ajoute-t-elle au micro de France Bleu Berry.

Nous ne sommes pas en grève pour nous mais pour que tout le monde ait accès aux soins

Jean-Luc Thiais, secrétaire adjoint départemental du syndicat Sud dans l'Indre, décrit une situation identique. "On arrive à de la maltraitance institutionnelle comme dans les Ehpad. Quand vous allez à Bourges, vous attendez parfois 9 heures pour avoir une consultation avec un médecin. Ça n'est plus possible", dénonce-t-il. À trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, il espère peser sur le débat public. "Pour l'instant, on entend très peu parler de l'hôpital. On est assez déçus et donc il y aura d'autres actions", annonce-t-il.