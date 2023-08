Se réveiller plus tard le week-end ne serait pas bon pour la santé

Vous profitez peut-être des vacances pour débrancher votre réveil et faire une grasse-matinée. Cela peut avoir des effets néfastes sur la santé, selon une étude menée par le King's College de Londres dans la revue scientifique "European Journal of Nutrition". Les chercheurs ont étudié le "décalage horaire social" : la différence entre le sommeil de la semaine et celui du week-end et des jours fériés.

40 % de la population mondiale souffre de ce décalage, qui dérègle l'horloge interne, les habitudes alimentaires et la composition du microbiote, la flore intestinale, un acteur essentiel de la digestion et du système immunitaire. Chez ceux qui profitent des week-end ou des vacances pour rattraper des heures de sommeil, les chercheurs ont contrasté le développement, dans le microbiote, de trois mauvaises bactéries. Elles peuvent favoriser l'obésité, le diabète et même les maladies cardiovasculaires.

Pour prendre soin de son microbiote, il est conseillé de manger des lentilles, des bananes, des amandes, du gingembre ou encore des yaourts. Cette étude est basée sur un échantillon de 934 personnes, dont les chercheurs ont étudié les habitudes de sommeil et les bactéries intestinales, avec une moyenne de durée de sommeil de sept heures par nuit.