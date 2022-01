"On ne sait pas jusqu'à quand on va tenir" : l'alerte du syndicat des pharmaciens de la Savoie

Y aura-t-il assez d'autotest pour dépister nos enfants ? Depuis mardi, plus besoin de tests antigéniques après un cas de covid dans la classe de votre enfant, il vous faudra réaliser à la place trois autotests (à J0-J2-J4). Le protocole sanitaire dans les écoles n'en finit plus d'évoluer, il est allégé pour la troisième fois en sept jours. Un assouplissement du gouvernement pour éviter les longues files d'attente devant les pharmacies.

"La capacité d'adaptation de nos pharmaciens n'est pas illimitée" - Frédéric Lalegerie, président du syndicat des pharmaciens de la Savoie

Le protocole de trop

En officine, les professionnels de santé font de leur mieux pour dépister au maximum mais "il ne faudrait pas que ça dure encore trop longtemps" lance cette pharmacienne chambérienne qui réalise déjà plus de 120 tests par jour. Pour Frédéric Lalegerie, président du syndicat des pharmaciens de la Savoie, c'est le protocole de trop : "On essaye à chaque fois de s'adapter, mais honnêtement, les confrères sont vraiment au bout du rouleau, dans le sens où on teste énormément. Et en plus de ça, il y a quand même notre travail de pharmacien, de délivrance des ordonnances qui continue. On n'a pas encore le protocole pour la délivrance de ces trois autotests. C'est un peu ça qui est réellement usant pour tous mes confrères, il faudrait avoir une politique qui est un peu plus stable. Je ne sais pas si on va pouvoir s'adapter très longtemps encore comme ça."

"C'est ingérable, ça s'arrête quand ?"

Les professionnels s'adaptent tant bien que mal pour répondre à la demande, mais pour les parents, on commence à ne plus pouvoir tenir le rythme, une semaine seulement après la rentrée. Sarah, est une mère de famille savoyarde. Financièrement, mentalement, physiquement, elle est au bord de l'implosion : "Depuis le début l'année ça change en permanence, donc personne n'a le temps de s'adapter, ça devient stressant et fatigant pour les enfants parce que les professeurs sont, eux aussi, stressés, ce que je peux comprendre. Il y a beaucoup de parents qui courent après les autotests".

L'autre problème est d'ordre financier pour Sarah même si les trois premiers autotests sont gratuits si l'enfant est cas contact : "On commence à avoir un coût énorme entre les masques, le gel, les autotests et le travail qu'on perd à courir, à récupérer nos enfants à l'école. Faire des tests, ce sont des journées et des demi-journées de congé qu'on perd aussi. Ça commence à faire beaucoup."

Presque tous les syndicats d'enseignants appellent à la grève ce jeudi 13 janvier pour protester contre le protocole sanitaire à l'école, on attend 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées selon le premier syndicat du primaire.