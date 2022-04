VIDÉO - "On se sent seuls" : la détresse d'une maman landaise dont le fils handicapé n'est plus pris en charge

Clément a 25 ans, il est né prématuré et depuis, souffre de malvoyance, d'épilepsie et d'un syndrome frontal, un dysfonctionnement du cerveau qui lui donne beaucoup de mal à gérer ses émotions et la frustration. Il y a deux mois, le foyer qui le prenait en charge l'a exclu. Ses parents sont dépassés