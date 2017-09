Séance de yoga géante au château de Versailles pour les enfants du monde malades du cœur

L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a organisé ce dimanche la quatrième édition des "Yogis du cœur" à l'Orangerie du château de Versailles.

Cette séance de yoga XXL permettra de sauver trois enfants malades du cœur et originaires de pays où ces soins sont inaccessibles. L'association Mécénat Chirurgie Cardiaque a réuni une fois de plus "les Yogis du Cœur" ce dimanche à l'Orangerie du château de Versailles. 700 adultes et une centaine d'enfants y ont participé.

Quelle belle matinée solidaire à l'Orangerie du @CVersailles !Grâce aux 800 yogis &aux partenaires 3 enfants pourront ê sauvés #Yogisducoeurpic.twitter.com/blY9hxTbl6 — Mécénat Cardiaque (@mecenatcardiaqu) September 24, 2017

Le lieu, la cause et la discipline ont fait de ce moment un instant exceptionnel. Les yogis, c'est le nom de ceux qui pratiquent le Yoga, sont alignés en rang, chacun sur un tapis de sol : "on vit un relâchement fantastique et ont atteint le paradis" s'est exclamé une participante. "On se sent tout petit modeste et humble dans ce lieu chargé d'histoire. C'est formidable !" a jouté un autre.

Introspection

La séance d'une heure et demi a été mise à contribution pour réfléchir : "la connexion va au-delà que celle qu'il y a entre les 700 personnes est est au service du monde et de ses enfants qui sont notre avenir" selon Véronique, qui, comme tous les participants a payé 25€ d'inscription.

"Yoga" ça veut dire "relation" avec sois-même d'abord puis relation avec tout le monde du coup on peut s'ouvrir aux autres". Une des professeurs de yoga présentes

Invitée de marque cette année, la chanteuse de "la princesse des neiges", Anaïs Delva : "pour moi, le yoga, c'est la bienveillance et cela va permettre de sauver la vie de trois enfants" a dit cette habituée de ce sport.

Dons indispensables

Mécénat Chirurgie cardiaque existe depuis 1996. La dynamique co-fondatrice de l'association n'a pas raté cette quatrième édition des "Yogis du coeur", le professeur Francine Leca a rappelé que ce genre d'événements participent à l'augmentation du nombre d'enfants pris en charge chaque année : "la courbe a augmenté sans arrêt. Elle stagne un peu autour des 200 enfants soignés par an mais j'ai bon espoir d'en faire venir 217 cette année. Quand nous rentrons pas mal d'argent, on fait venir plus d'enfants. Cela est dépendant des sommes que nous avons".

Le prochain événement du genre sera un marché de noël au palais des congrès de Paris porte Maillot le 17 décembre, sinon il est toujours possible de faire un don sur le site internet de Mécénat Chirurgie Cardiaque.