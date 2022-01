Sébastien Lardeux, FO Mayenne : "c'est l'austérité qui est responsable de la saturation des hôpitaux"

Depuis près de deux ans, depuis le début de la pandémie de Covid, les soignants sont en première ligne dans le combat contre le virus. Une crise sanitaire qui s'est malheureusement accentuée ces dernières semaines avec l'apparition du variant Omicron, plus contagieux.

"Le responsable de la saturation des hôpitaux, ce n’est pas le variant Omicron, c’est la politique basée sur des critères marchands de rentabilité, menée depuis des dizaines d’années à l’hôpital public"

L'hôpital public, face à cette nouvelle vague de contaminations et d'hospitalisations, semble à bout de souffle. Sébastien Lardeux, infirmier et secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, estime ce vendredi, dans un communiqué, que le principal responsable de cette situation est le Président de la République : "Emmanuel Macron utilise la situation catastrophique dans laquelle se trouvent les hôpitaux comme justification de sa politique et stigmatise une partie de la population en la rendant responsable de la saturation des établissements de santé. Mais dans la réalité qui est responsable de la situation des hôpitaux ? N’est-ce-pas son gouvernement et ceux qui l’ont précédé depuis 20 ans qui ont amené l’hôpital au bord du précipice ? En fermant 17 600 lits dans les hôpitaux depuis le début du quinquennat (dont 5700 en 2020, en pleine pandémie, record du quinquennat), en supprimant 500 lits de réanimation depuis la première vague" écrit-il.

Le syndicaliste et soignant dénonce, par ailleurs, "la politique d’austérité, les restrictions budgétaires, de suppressions de postes, la dégradation des conditions de travail" qui épuisent le personnel hospitalier et appelle la population à se saisir de la thématique de la santé pendant la campagne électorale.