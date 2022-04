Sécurité alimentaire : le laboratoire du Département surveille les cantines des collèges de Haute-Garonne

Salmonellose dans les chocolats Kinder, listéria dans de la charcuterie tarnaise "Les Salaisons de la Vernède", bactérie Escherichia Coli dans des pizzas Buitoni : les rappels de produits et scandales alimentaires plus graves se sont multipliés ces dernières semaines. En Haute-Garonne, un laboratoire public à la pointe de ces analyses alimentaires, mais pas seulement, nous a ouvert ses portes. C'est le laboratoire EVA (Eau / Vétérinaire / Air), à Launaguet.

190.000 échantillons sont analysés chaque année, toutes matières confondues. © Radio France - Bénédicte Dupont

De très rares contaminations

Si le laboratoire départemental est habilité à contrôler les cantines des 118 collèges de Haute-Garonne, il peut aussi le faire pour d'autres établissements comme les lycées, les crèches ou les Ehpad qui fonctionnent en auto-contrôle et peuvent les solliciter. En Haute-Garonne, les cantines des collèges font l'objet de prélèvements une fois par mois, parfois toutes les semaines pour les grosses structures comme les cuisines centrales.

Y sont procédées les traditionnelles recherches en germes de sécurité, listéria, salmonelle pour lesquelles l'absence totale est de rigueur, et les germes d'hygiène comme les staphylocoques pour lesquels il existe des seuils de tolérance. En Haute-Garonne, autour de 98% des résultats sur les germes de sécurité sont conformes. Leur non-conformité, souvent sans incidence, donne lieu à une recherche en origine de cette bactérie. "On ne peut pas analyser chaque production ou chaque fournée. Plus le volume est important, plus le risque de contamination est important parce qu'il y a plus de personnels qui manipulent, plus de marchandises, plus d'appareils", explique Lydie Rasolofo, la directrice adjointe du pôle biologique de ce laboratoire.

Le laboratoire, à l'étroit, va prochainement être reconstruit en plus grand, a annoncé Georges Méric. © Radio France - Bénédicte Dupont

Epidémies animales et qualité des eaux de consommation

La sécurité alimentaire ne constitue qu'une part mineure des activités du laboratoire EVA, toutefois. 60% des analyses concernent plutôt la santé animale, viennent ensuite les contrôles de qualité des eaux et de l'air. L'institution travaille ainsi pêle-mêle pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, l'Agence régionale de santé, des industriels, des éleveurs, des vétérinaires, des métiers de bouche, des pépiniéristes ou des particuliers qui auraient besoin par exemple de faire examiner l'eau de leur puit.

Le laboratoire, qui a connu AZF en 2001, période pendant laquelle les techniciens ont travaillé 15 jours non-stop, fonctionne à 80% avec ses ressources propres en répondant à des appels d'offres. En 2022, le Conseil départemental lui a alloué 1,33 million d'euros pour assurer ses prestations de veille sanitaire en Santé Publique Vétérinaire, ses missions d’épidémio-surveillance, de gestion de la prophylaxie et de surveillance des zoonoses.

Comme on a pu intervenir sur la vache folle, la grippe aviaire ou sur le Covid, cela nous démontre l'importance de cet outil, d'autant que l'Etat se désengage de plus en plus. C'est un service public de haut vol. C'est nous par exemple qui seront amenés à financer les titrages antirabiques des animaux des réfugiés ukrainiens. - Bernard Bagnéris, vice président du CD31 chargé de l'agroalimentation

Si la plupart des conseils départementaux ont leur laboratoire d'analyses, celui de la Haute-Garonne se distingue par des agréments ou des compétences rares comme la recherche sur le miel, les tests de la rage sur les animaux ou encore sur les oliviers. Récemment, le laboratoire EVA a prêté main forte au privé quant à l'analyse de tests PCR pour le Covid.

Le Conseil départemental vient d'annoncer qu'il comptait moderniser ce laboratoire d'excellence en en reconstruisant un, sur la commune de Launaguet, dans les prochaines années. EVA dispose aussi d'une petite antenne à Saint-Gaudens.