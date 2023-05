Sécurité : l'hôpital ne doit pas "être un bunker", selon le directeur du CH de Semur-en-Auxois

En Côte-d'Or, les personnels des Centres Hospitaliers ont respecté une minute de silence ce mercredi 24 mai 2023, en hommage à l'infirmière poignardée au CHU de Reims ce lundi. Une question revient maintenant sur la table, comment assurer la sécurité des personnels et des patients dans nos hôpitaux ? Ce jeudi, le Ministre de la Santé, François Braun, reçoit les organisations syndicales pour parler de ce sujet. À Semur-en-Auxois et à Dijon, cette question de la protection des populations n'est pas mise de côté, elle se pose au quotidien.

ⓘ Publicité

Sécuriser l'hôpital mais à quel point ?

Du côté de l'hôpital de Semur-en-Auxois, les agressions verbales ou physiques ne sont pas si fréquentes mais en augmentation. La direction de l'établissement a déjà pris ces dernières années de nombreuses mesures de sécurité. Pas d'agents de sécurité, sauf situation exceptionnelle, mais des caméras de surveillance, des téléphones pour les professionnels qui travaillent la nuit, la fermeture automatique des portes le soir.

Mais selon Thierry Bourget, le directeur par intérim du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois, il est difficile de faire plus. "On ne peut pas transformer l'hôpital en bunker, c'est par nature un établissement qui reçoit du public, explique-t-il. Notre difficulté, c'est d'assurer notre mission de service public tout en faisant en sorte que nos professionnels puissent exercer dans des conditions de sécurité puisqu'ils n'ont pas choisi ce métier ni pour recevoir des insultes et encore moins pour être agressés."

Mettre des moyens plutôt sur les soins

Plus à l'est, le CHU de Dijon met aussi en place des mesures pour sécuriser ses énormes bâtiments. Mais est-ce suffisant ? Pas certain. D'après François Thibaut, le secrétaire général adjoint de la CGT dans l'établissement, le problème se trouve ailleurs. "On a des agents de sécu qui circulent dans les couloirs, ça a un effet dissuasif, admet-il. Mais sur le long terme, ce n'est pas la solution parce que de toute façon, on a en permanence des milliers de professionnels qui travaillent dans l'hôpital, des milliers de patients et de familles qui circulent. C'est illusoire de penser que des services de sécurité puissent gérer ça."

François Thibaut, secrétaire général adjoint de la CGT au CHU de Dijon, demande davantage de moyens sur les soins. © Radio France - Dimitri Morgado

François Thibaut reconnaît que la sécurité s'est améliorée au CHU de Dijon ces dernières années. Mais il insiste, l'enjeu est bien plus global. "La solution sur le long terme, c'est vraiment de redonner des moyens à la fois aux sanitaires, en particulier au psychiatrique, et puis au médico-social, pour que les personnes qui sont en difficulté psychologique et qui sont amenées par cette difficulté, par cette souffrance, à devenir violentes, puissent être prises en charge."