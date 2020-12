Sédentarité chez les jeunes : "L'inactivité des enfants augmente" alerte un professeur d'EPS

Même sans manifestation, le syndicat national des profs d'éducation physique le SNEP-FSU a voulu faire passer plusieurs revendications et messages. En Corse, comme ailleurs, le SNEP veut avant tout alerter sur la sédentarité croissante des élèves qui restent de plus en plus devant leur écran. Un phénomène qui s'est amplifié avec le confinement et avec les cours à distance, selon Jean-Michel Medori.

Ce professeur d'EPS du lycée Jules Antonini à Aiacciu et secrétaire académique du SNEP-FSU a constaté dès la rentrée un manque d'endurance flagrant chez une bonne partie de ses élèves, lors d'une randonnée organisée au Capu Rossu (Piana).

"Dans notre lycée professionnel, nous faisons des randonnées pour tous les élèves et les classes de premières, raconte Jean-Michel Medori, et j'était effaré de constater que pour des randonnées qui sont relativement faciles, quasiment 25% à 30% des élèves étaient en difficulté. Quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient de leurs journées, ils m'ont répondu qu'ils étaient souvent devant les jeux vidéos, dans leur canapé, et donc pas du tout en activité physique".

Risque d'obésité et de maladies cardio-vasculaires

Le SNEP-FSU réclame la création de postes de profs d'éducation physique et sportive en Corse, ainsi que l'amélioration du réseau de structures sportives dans le rural, notamment. Quand dans les villes, le problème est celui des créneaux d'occupation des gymnases et piscines, celui des villages est tout d'abord celui de l'éloignement des structures.

"Les grandes villes comme Bastia et Ajaccio ont des installations qui sont très correctes et très intéressantes. [...] Mais il y a une grande diversité. Dans le rural, les différents établissements sont en difficulté pour l'accès à la natation, notamment. Soit ils n'ont pas natation, soit il y un temps de déplacement important. Nous demandons déjà une augmentation des postes d'enseignants. Même si, en Corse, la situation est un peu moins grave qu'e sur le continent, il y a un recours aux contractuel de 8 à 10%, ce qui fait que l'on constate un manque de continuité dans le service public".

Et Jean-Michel Medori d'ajouter à ses arguments des chiffres inquiétants. "Il y a à peu près un enfant sur 5 qui commence à être atteint de surpoids en France. Seuls 14% des garçons et 6% des filles pratiquent au moins une heure de sport par jour, ce qui place notre pays à l'avant dernière place au sein de l'UE. et le point le plus important, c'est qu'en quarante ans, les enfants de 9 à 16 ans ont perdu près de 25% de leurs capacité cardio-vasculaires à cause de la sédentarité*".

*(Source : Fédération Française de Cardiologie)