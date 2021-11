Ségur de la santé : que contient l'enveloppe d'1,4 milliards d'euros pour les Hauts-de-France ?

À l'occasion de son déplacement dans les Hauts-de-France ce vendredi 19 novembre 2021, Emmanuel Macron a détaillé le montant alloué à la région dans le cadre du Ségur de la santé. L'enveloppe s'élève à 1,4 milliards d'euros, pour soutenir 469 établissements sanitaires et médico-sociaux en Hauts-de-France, d'ici 2030.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

1,4 milliards d'euros investis au total

1,17 milliards d'euros pour soutenir les projets et transformer l’offre de soin. Dont 30 millions d'euros de fonds européens FEDER mobilisés par le conseil régional des Hauts-de-France.

pour soutenir les projets et transformer l’offre de soin. Dont 30 millions d'euros de fonds européens FEDER mobilisés par le conseil régional des Hauts-de-France. 135,5 millions d'euros d’investissements du quotidien pour les établissements sanitaires. Dont 46,5 millions en 2021.

d’investissements du quotidien pour les établissements sanitaires. Dont 46,5 millions en 2021. 107 millions d'euros pour les Ehpad de la région Hauts-de-France. Dont 9,7 millions d'investissement du quotidien.

469 établissements bénéficiaires des investissements Ségur

Plus de 450 projets doivent être soutenus dans les Hauts-de-France grâce au Ségur, voici une liste non-exhaustive :

D'importants travaux sont prévus en Sambre Avesnois Tiérache, avec 26,6 millions d'euros de budget. Ainsi, les trois sites de l'Aisne doivent être rénovés et modernisés : les hôpitaux d'Hirson, Nouvion-en-Thiérache et Vervins. Dans le Hainaut, le partenariat entre le centre hospitalier de Fourmies et la polyclinique de la Thiérache à Wignehies sera revu ; leur activité chirurgicale ainsi restructurée, pour moderniser le bloc opératoire et le plateau chirurgicale.

Le bâtiment principal du CH de Dunkerque sera réhabilité, 67,5 millions d'euros seront investis pour moderniser le bloc opératoire, sa salle de réveil et réaménager l'unité de chirurgie ambulatoire.

Les deux sites majeurs du CHU de Lille doivent être restructurés. 200 millions d'euros sont mis sur la table afin de rénover le site Jeanne de Flandre destiné à la mère et l'enfant, et de regrouper toutes les activités pédiatriques du site avec un plateau technique dédié à l’enfant ainsi qu’une filière de soins complète en cardiologie infantile.

Quant au site Roger Salengro, de l'espace sera libéré, les chambres seront rénovés, ainsi que les installations, et l'arrivée de nouveaux équipements de pointe et l’extension du plateau ambulatoire à l’ensemble des spécialités. Ces travaux doivent notamment permettre d’ancrer l’établissement dans son expertise de pointe en neurosciences ou encore dans le champ des maladies ostéo-articulaires et de l’imagerie.

26,1 millions d'euros seront investis pour l'hôpital d'Abbeville, et 2 millions pour la clinique des 7 vallées sur le territoire Somme Montreuil.

Retrouvez tous les investissements prévus dans le détail, dans le communiqué de presse de l'Agence Régionale de Santé.

Les axes prioritaires de la stratégie régionale des investissements Ségur en Hauts-de-France

Sur le volet sanitaire, le gouvernement vise diverses avancées :

"territorialiser, transformer et décloisonner l’offre autour de projets médicaux de territoire associant la ville, l’hôpital et le médico-social".

"Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins en maintenant ou renforçant une offre de proximité".

"Moderniser et restructurer les services, lutter contre la vétusté des établissements".

"Améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge des patients ; Réduire la trace environnementale des établissements".

Sur le volet médico-social, les objectifs sont :

"D'améliorer la qualité de vie des résidents autour de l’humanisation des Ehpad, du développement du sentiment d’être chez soi et de l’ouverture sur l’environnement extérieur (inclusion des résidents dans la société)".

"Améliorer la qualité de prise en charge des résidents avec le renforcement des coopérations avec l’extérieur (secteur du domicile, secteur sanitaire, maisons de santé pluriprofesionnelles, cabinets de médecine libérale) et le déploiement de la télémédecine".

Au total pour la France, le Ségur prévoit 19 milliards d’euros d’investissement, dont 6 milliards issus du plan France Relance.