Puy-de-Dôme : Marie et Ghislain, deux héros du quotidien, deux soignants mal payés

Les grandes vacances ont commencé, mais un relâchement généralisé pourrait être dangereux pour la prochaine rentrée. S'il n'est pas question de replonger le pays dans un confinement général, les régions les plus touchées pourraient y avoir droit. C'est ce qu'a réaffirmé Emmanuel Macron à la mi-journée lors de la traditionnelle interview présidentielle du 14 juillet. Mais pendant que le Chef de l'Etat s'adressait aux téléspectateurs et aux auditeurs de France Bleu, d'autres Français se trouvaient dans la rue au même moment. Ce jour de fête nationale un peu spécial était l'occasion de rendre hommage à ceux qui ont été en première ligne pendant la crise sanitaire. A commencer par les personnels soignants.

Une couronne pour les soignants

Et plusieurs organisations syndicales y sont allées de leur hommage revendicatif. D'autant que le calendrier s'y prêtait. Le Ségur de la Santé vient d'aboutir à des accords sur les revalorisations de carrières. Accords signés par trois organisations syndicales mais pas Sud Santé, ni la CGT. Ce mercredi en fin de matinée, une quarantaine de personnes se sont rassemblées sur la place de la Victoire à l'appel de la CGT Santé pour rendre hommage à tous les soignants qui ont perdu la vie en luttant contre le coronavirus. Une couronne de fleurs a été déposée sur la place, où il était beaucoup question de ce controversé Ségur de la santé.

Une couronne de fleurs en mémoire des soignants victimes de l'épidémie © Radio France - Eric Le Bihan

A nos soignants, l'hommage de la CGT Santé 63 © Radio France - Eric Le Bihan

J'ai huit patients, s'il y a deux arrêts cardiaques, je dois en choisir un - Nathalie infirmière à Riom

Après après avoir commencé sa carrière d'infirmière dans la Creuse, Nathalie travaille aujourd'hui en soins intensifs au centre hospitalier de Riom. Et cela fait 13 ans qui ça dure, pour un salaire de 1.900€. "Une infirmière en début de carrière commence à 1.400‎ € avec deux week-ends travaillés et la responsabilité qu'elle a, 1.400€ aujourd'hui, ce n'est pas suffisant pour vivre. Moi je suis la seule infirmière de mon service (soins intensifs), j'ai huit patients, s'il y a deux arrêts cardiaques, je dois en choisir un. C'est juste pas possible. J'ai un supplément avec les enfants, si je rajoute tout, ça fait 1.900€ ".

Nathalie a l'hôpital public chevillé au corps, mais aujourd'hui, elle déchante : "Après 15 ans d'ancienneté avec mon niveau d'études, un cadre dans le privé gagne largement plus. Quand je suis sortie de l'école, on nous faisait des ponts d'or pour aller dans les hôpitaux, et aujourd'hui, finalement, on nous dit "pas trop, hein..." (rires)."

Nathalie est infirmière en soins intensifs à l'hôpital de Riom Copier

Une injustice, un mépris et une casse de service public - Ghislain, aide soignant à Issoire

Autre témoignage, celui de Ghislain, aide soignant depuis 17 ans au centre hospitalier d'Issoire. Il touche 1.500€ par mois, hors prime "grand âge". Ghislain a surtout été marqué psychologiquement par cette crise sanitaire. "On a été obligé de déménager pour faire la place au service Covid19. On a dû déménager trois fois tous nos patients et on a dû cohabiter avec un autre service de chirurgie. Les changements de plannings à la semaine étaient très durs pour tous. On n'a pas été en contact direct avec le Covid, mais psychologiquement, ça a été difficile pour tous les soignants.

A l'heure du bilan, le compte n'y est pas pour Ghislain Tardivel qui vit les accords du Ségur de la santé "comme une injustice, un mépris et une casse de service public. Ça fait 17 ans que je suis à l'hôpital d'Issoire et je touche 1.500€ sans la prime grand âge. Ça ne représente pas notre investissement dans les établissements et nos qualifications, certes inférieures à une infirmière, mais on a un rôle propre à jouer auprès des patients ou des résidents dans les Ehpad. Tous les soignants et les administratifs sont méritants dans les services publics et on n'a pas besoin de la prime au mérite".

Ghislain Tardivel aide soignant à l'hôpital d'Issoire Copier

Le plan promis au personnel hospitalier a été largement finalisé lundi par la signature du Ségur de la santé, qui prévoit près de 7,5 milliards d'euros pour augmenter les rémunérations des personnels hospitaliers. Les représentants des personnels avaient demandé 300 euros "pour avoir un salaire moyen au niveau de celui dans l'OCDE". Or, selon les accords signés lundi, l'augmentation des infirmiers dans les hôpitaux et les Ehpad publics devrait être de l'ordre de 183 euros net mensuels (versés en deux fois).

Dans la matinée, le traditionnel défilé militaire pour la fête nationale du 14 juillet a laissé la place à un mini-défilé confiné place de la Concorde, rassemblant 2.000 militaires pour la descente des Champs-Élysées. Lors du tableau final, des soignants en blouse blanche, chaleureusement applaudis, ont rejoint les rangs des soldats. Un hommage qui ne fait pas oublier les revendications des personnels soignants. Une banderole "Derrière les hommages, Macron asphyxie l'hôpital" s'est envolée pendant la cérémonie, portée par une grappe de ballons rouges et noirs.

Par ailleurs, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce mardi après-midi dans la capitale à l'appel de plusieurs organisations syndicales, dont la CGT et Solidaires, ainsi que du Collectif Inter-Hôpitaux afin de réclamer plus de moyens pour l'hôpital.