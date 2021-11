Ségur de la santé dans le Cotentin : des avancées mais "pas totalement satisfaisant"

En visite ce lundi en Normandie, le ministre Olivier Véran a annoncé environ 21 millions d'euros pour le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) : 16 millions concernent le désendettement de l'établissement, et un peu plus de 5 millions des investissements.

Le ministre de la Santé Olivier Véran était dans l'Eure ce lundi pour présenter la déclinaison normande du Ségur de la santé. Pour faire simple, il s'agissait de présenter les investissements qui doivent être réaliser dans les hôpitaux, les établissements de santé et les Ehpad. Dans ce contexte, un peu plus de 21 millions d'euros ont été alloués au Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC), un site qui couvre une population de plus de 180.000 habitants. Globalement, les élus locaux et la communauté médicale saluent des avancées, mais"ces annonces ne répondent pas à la totalité de nos attentes", souligne le président du conseil de surveillance du CHPC et maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé. "Nous avions construit collectivement un projet intéressant de 40 millions d'euros pour accompagner le développement de l'établissement", ajoute-t-il. "On était le premier établissement de France en terme de projets proposés", note la directrice de l'hôpital Séverine Karrer.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Il y a des avancées, mais le compte n'y est pas. Les 40 millions d'euros demandés correspondaient à un véritable plan de rénovation et de modernisation du CHPC. Sur ces 21 millions, en réalité, 16 millions d'euros vont permettre à l'établissement de se désendetter. C'est une bonne chose, mais l'Etat finalement nous reprend de la main droite ce qu'il nous donne de la main gauche - Benoît Arrivé, président du conseil de surveillance du CHPC

"Il est faux de dire que ce sont 21 millions d'euros d'aide, c'est plus complexe que ça", confie Benoît Arrivé. En effet, sur cette somme, 16 millions d'euros vont servir au désendettement de l'hôpital. Une dette qui atteint 60 millions d'euros. Il ne reste qu'un peu plus de 5 millions d'euros de réels investissements.

Plus de 5 millions d'investissements

Cette somme va permettre notamment de développer trois grands axes :

un deuxième accélérateur de particules à l'horizon avril 2023 : cet outil va permettre d'être plus autonome dans la prise en charge des patients en cancérologie, qui doivent souvent aller à Caen pour se faire soigner. "Economie de temps, d'argent, de fatigue pour des patients souvent très fatigués par leur pathologie", confie Séverine Karrer. Un premier accélérateur doit être opérationnel en avril 2022 : il est en cours de construction

: cet outil va permettre d'être plus autonome dans la prise en charge des patients en cancérologie, qui doivent souvent aller à Caen pour se faire soigner. "Economie de temps, d'argent, de fatigue pour des patients souvent très fatigués par leur pathologie", confie Séverine Karrer. Un premier accélérateur doit être opérationnel en avril 2022 : il est en cours de construction un réaménagement du plateau technique en cardiologie : un service qui a déjà vu l'arrivée de la coronarographie (1.600 patients soignés en un peu moins d'un an). "C'est un outil qui a permis de sauver la vie des gens", explique David Margueritte, vice-président de la région et président de l'agglomération du Cotentin. Un outil qui permet aussi de mobiliser un véhicule de Smur sur d'autres missions. Là, l'objectif est de moderniser et passer de 10 à 14 places en salle de rythmologie

: un service qui a déjà vu l'arrivée de la coronarographie (1.600 patients soignés en un peu moins d'un an). "C'est un outil qui a permis de sauver la vie des gens", explique David Margueritte, vice-président de la région et président de l'agglomération du Cotentin. Un outil qui permet aussi de mobiliser un véhicule de Smur sur d'autres missions. Là, l'objectif est de moderniser et passer de 10 à 14 places en salle de rythmologie et puis, un réaménagement du pôle femme/enfant des urgences : il s'agit de moderniser les conditions d'accueil des patients pédiatriques et en obstétrique/gynécologie. "C'est une activité qui ne cesse d'augmenter de 5 à 6 points par an", précise la directrice de l'hôpital public du Cotentin

Bonnes nouvelles et réserves

Des pistes qui s'ajoutent à des chantiers déjà imaginés :

les fauteuils dentaires, avec notamment la mise à disposition par la ville des locaux de l'ancienne école Victor-Hugo de Tourlaville

le nouvel institut de formation en soins infirmiers (Ifsi) à l'horizon 2023

et un internat ultra-moderne sur l'îlot Matignon, à proximité de l'hôpital Pasteur : les premières réunions de travail doivent avoir lieu d'ici la fin de l'année

"Les choses avancent, mais il faut aussi tempérer les choses", note Benoît Arrivé. Ainsi, rien n'a été annoncé sur l'entretien des bâtiments du CHPC (isolation thermique, sécurité incendie, etc.) ou encore la modernisation des Ehpad (où il reste encore des chambres doubles).