Ségur de la santé : en Pays de la Loire, plus de 1,2 milliard d'euros investis dans les hôpitaux et Ehpad

Lors d'un déplacement au Mans ce mardi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé le déblocage d'une enveloppe de 1,238 milliard d'euros pour la région Pays de la Loire, dans le cadre du Ségur de la santé. Cette somme permettra de financer 165 projets pour soutenir les établissements sanitaires et médico-sociaux, dont 80 destinés aux hôpitaux les plus fragiles. Selon le ministre, ces projets "priorisés dans la stratégie répondent sur chaque territoire en Pays de la Loire aux besoins de santé identifiés par les acteurs. Le Ségur garantira donc partout l’accès aux soins et modernisera l’offre de soins dans tous les territoires".

118.500 professionnels de santé accéderont à une revalorisation de leur salaire. 60 Ehpad seront eux aussi soutenus, grâce à une enveloppe de 90 millions d'euros pour moderniser ou transformer les établissements de la région. Enfin, 82 millions d'euros seront destinés aux investissements dits "du quotidien", pour acheter par exemple du matériel.

80 projets pour moderniser les hôpitaux

Parmi les 80 projets d'investissement sanitaires, il y a le regroupement au sein d’un plateau technique des services d’urgences, réanimation, neurologie et de cardiologie à l'hôpital du Mans. L'établissement sarthois recevra 85 millions d’euros. 20 millions d'euros sont également sur la table pour la création d'un institut sarthois du cancer. Toujours dans la Sarthe, la rénovation des locaux de l'Ehpad de Saint-Calais est aussi au programme.

A l'hôpital de Laval, 31 millions d’euros seront alloués à la modernisation des urgences et de la réanimation. La situation est très compliquée en ce moment au sein des urgences, avec des fermetures épisodiques la nuit. En Mayenne, le Ségur permettra aussi de développer la télémédecine, avec par exemple le raccordement des Ehpad du département à une offre de télé-expertise.

En Loire-Atlantique, le projet de restructuration du CHU de Nantes bénéficiera d'un soutien de 400 millions d'euros, dont 175 millions au titre du Ségur de la santé, comme l'avait annoncé Jean Castex en février dernier. Le projet de partage d’imagerie médicale entre les acteurs publics et privés (Institut de cancérologie de l’Ouest, CHU de Nantes et d’autres acteurs privés) sera également soutenu.

Un comité d'accueil au Mans

Les syndicats ont tenu à réserver un comité d'accueil au ministre de la Santé. Ils ont voulu l'alerter sur les problèmes de désertification médicale. Des équipes du Samu, mais aussi des infirmiers et des anesthésistes, ont fait le déplacement ce mardi devant l'hôpital du Mans. Selon eux, aujourd'hui, il n'y a plus que deux équipes du Smur disponibles pour couvrir toute la Sarthe.

Olivier Véran a promis de revenir dans le département pour un déplacement centré sur la désertification médicale.