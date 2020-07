Ségur de la santé : les accords salariaux signés, l'exécutif salue un moment "historique"

Le Premier ministre Jean Castex a salué ce lundi les accords salariaux signés dans le cadre du "Ségur de la santé", qui octroient 8,1 milliards d'euros aux personnels hospitaliers, évoquant un "moment historique" pour le "système de santé". "Cet effort historique se veut d'abord une reconnaissance considérable à l'égard de celles et ceux qui ont été en première ligne dans la lutte contre cette épidémie", a déclaré le chef du gouvernement à l'issue de la cérémonie de signature de ces accords, organisée à Matignon.

"Je veux dire mon émotion sincère, profonde et marquante", a ajouté Olivier Véran, ministre de la Santé. Les personnels paramédicaux (infirmiers, aides-soignants, masseurs-kinésithérapeutes...) et non médicaux (techniciens, brancardiers, agents administratifs...) ont notamment obtenu une enveloppe de 7,5 milliards d'euros pour améliorer leurs rémunérations. Cette somme servira en majorité à financer une hausse de salaire dite "socle" pour l'ensemble des personnels des hôpitaux et des Ehpad publics, de l'ordre de 183 euros net mensuels.