Ségur de la santé : l'aide financière aux hôpitaux de la Somme "n'est qu'une partie de la solution" pour FO

Les établissements hospitaliers et Ehpad de la Somme vont recevoir des aides de l'Etat pour se moderniser ou résorber leur dette dans le cadre du Ségur de la Santé. Parmi le milliard d'euros mobilisé pour l'ensemble des Hauts-de-France, 111 millions vont notamment être alloués au CHU d'Amiens. Pour Grégory Leduc, secrétaire national du syndicat Force Ouvrière Santé et rattaché à l'hôpital amiénois, ce soutien financier n'est pas négligeable mais "ce n'est pas avec ça qu'on va régler l'ensemble de la problématique."

Soutien financier de l'Etat

Hôpitaux publics comme cliniques privées, plusieurs structures vont recevoir des fonds de l'Etat pour améliorer leur santé financière. Avec 111 millions d'euros, l'équation semble pourtant insoluble pour le CHU d'Amiens dont la dette s'élève à plus de 500 millions d'euros : "ça va faire une bouée d'oxygène, pour réduire un peu la dette et investir au quotidien, estime Grégory Leduc. Ça donne des marges de manœuvre. Mais effectivement, _on n'a toujours pas changé la tarification à l'acte de l'activité, et donc le financement de l'hôpital_. Si on ne change pas ça, on aura la même dette dans quelques années."

L'hôpital d'Abbeville, en difficulté, doit aussi recevoir 26 millions d'euros. Dans l'Oise, c'est pour raser et reconstruire son Ehpad que le centre hospitaliser de Beauvais va toucher 5 millions et demi d'euros. "Heureusement qu'il n'y a pas que les gros établissements qui touchent de l'argent, estime Grégory Leduc. Sur la répartition, c'est compliqué. Tout le monde n'a pas la même vétusté, il faut aussi qu'il y ait un maillage territorial, donc c'est normal d'aider aussi les hôpitaux des plus petites communes."

Manque d'effectifs

"Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'effectifs dans les hôpitaux. Le gouvernement vient encore de sortir un décret qui permet d'indemniser les congés payés des salariés, ce qui veut dire qu'on n'a pas moyen d'accorder les congés aux agents !" lance Grégory Leduc, qui déplore n'avoir "toujours rien sur les effectifs" dans le Ségur de la Santé.

Pour le représentant du syndicat Force Ouvrière, l'aide allouée par le gouvernement essaye "de régler l'aspect salarial, malheureusement, _on ne discute pas de l'aspect primordial des conditions de travail, des effectifs, des fermetures de lits_. On n'arrive pas à recruter". Rattaché lui-même au CHU d'Amiens, Grégory Leduc et son syndicat ont d'ailleurs envoyé une lettre ouverte à la direction ce lundi pour dénoncer des semaines à rallonge et un non-respect de la durée du repos quotidien.

Accord pour les sages-femmes

Le gouvernement et les syndicats ont par ailleurs signé au niveau national ce lundi soir un protocole pour les sages-femmes. Elles s'étaient déjà vues allouer 183 euros de rémunération supplémentaire par mois. Le nouvel accord prévoit d'y ajouter une "prime d'exercice médical" de 240 euros net par mois à partir de février, puis une hausse salariale de 78 euros net en moyenne à partir de mars pour les sages-femmes des hôpitaux publics, qu'elles soient titulaires ou contractuelles.

Au total, cela représente 500 euros de plus par mois. "C'est à la hauteur de nos attentes, reconnait Grégory Leduc. 500 euros net par mois, on n'avait pas vu ça depuis longtemps pour une profession de santé, _c'est un accord que j'appellerais historique. Mais on ne règle pas le problème des conditions de travail_, même si ça donne un bol d'air."