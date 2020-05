Ségur de la santé : la hausse des salaires des soignants sera "significative" promet Edouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe a lancé ce lundi après-midi le Ségur de la santé. Dans les prochaines semaines, le gouvernement et les partenaires sociaux vont négocier, afin d'aboutir à un plan pour l'hôpital. La hausse des salaires des soignants sera "significative" a promis Edouard Philippe.

"Je pense qu'il serait difficilement compréhensible, probablement insupportable pour nos concitoyens, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides soignants, que cette crise que nous avons traversée ne soit pas l'occasion de changements radicaux", a déclaré ce lundi après-midi le Premier ministre Edouard Philippe, à l'ouverture du Ségur de la santé.

Cette vaste concertation entre responsables syndicaux, collectifs de soignants et gouvernement débute ce lundi. Rémunération, temps de travail, organisation des soins... de nombreux dossiers doivent être discutés dans les prochaines semaines. La concertation doit aboutir à une "refondation du système de santé" français.

"On ne répondra pas à la crise que nous vivons par des demies-mesures, mais par des choix forts, rapides, et assumés", a ajouté le Premier ministre. Le chef du gouvernement a fixé cinq axes pour la concertation, qui se déroule sous l'égide de l'ancienne dirigeante de la CFDT Nicole Notat : "Reconnaissance pour nos soignants", "Investissement massif", "Agilité retrouvée", "Organisation territoriale", et "Modernisation par le numérique".

Salaires

Plaidant pour des "changements radicaux", "rapides", "assumés", s'appuyant sur des "moyens nouveaux", M. Philippe a jugé nécessaire "de garder intacte" la "motivation" des professionnels de santé, mis à l'épreuve par la crise du coronavirus.

La "reconnaissance" envers les soignants, "elle est immense dans notre pays, et elle se traduira, le président l'a dit, dans les rémunérations. Sur ce point, je le dis sans ambiguïté, la revalorisation sera significative", a assuré M. Philippe, en saluant la résistance du système de santé dont les Français peuvent être "fiers".

Quotidien à l'hôpital

Edouard Philippe a promis que "le quotidien des personnels soignants" à l'hôpital changerait "dans les tout prochains mois", grâce notamment à des "moyens nouveaux".

"Ce que je crois, c'est que la crise exige de nous, non pas de changer de cap, mais de changer de rythme", a insisté le Premier ministre en soulignant que "cette concertation générale" entre gouvernement et partenaires sociaux déboucherait sur des décisions "en juillet".

Temps de travail

La question du temps de travail à l'hôpital public "n'est pas un tabou", a souligné le Premier ministre. "Le maître mot sera celui du pragmatisme. Je ne préjuge pas ici du résultat des discussions qui se tiendront dans les prochains jours, mais j'ai dit qu'il fallait lever les contraintes de toute nature. Le temps de travail doit être regardé de la même façon", a souligné le chef du gouvernement.