Dans le cadre du Ségur de la Santé, l'Etat va contribuer aux investissements et aux désendettements des hôpitaux normands. D'ici 2030, l'aide sera de 17 millions d'euros pour le centre hospitalier de Saint-Lô et de près de 3 millions d'euros pour l'hôpital de Coutances.

Ségur de la Santé : plus de 20 millions d'euros pour les hôpitaux de Saint-Lô et de Coutances

L'hôpital de Saint-Lô va recevoir 3,2 millions d'euros d'aides pour ses investissements et 14,2 millions d'euros d'aides pour son désendettement.

Le ministre de la Santé Olivier Véran a présenté la déclinaison normande du Ségur de la santé le 9 novembre. Ce sont les aides que l'Etat et les collectivités vont apporter pour soutenir certains chantiers de construction, de rénovation ou de modernisation dans les hôpitaux, les établissements de santé et les Ehpad mais aussi pour aider les établissements à "restaurer leur capacité financière", comprenez se désendetter.

Au total, c'est un programme de 850 millions d'euros en Normandie, dont 200 millions d'investissements votés par la Région. Dans la Manche, ce sont plus de 70 millions d'euros qui vont être mobilisés, dont plus de 27 millions d'euros pour l'hôpital d'Avranches-Granville et près de 21 millions d'euros pour l'hôpital de Cherbourg.

A Saint-Lô, l'extension des urgences prévue pour 2024

L'hôpital de Saint-Lô se voit doter d'une enveloppe de 17,4 millions d'euros, répartie entre 2021 et 2030.

Dans le détail, l'Etat va verser 3,2 millions d'euros d'aide aux investissements pour soutenir trois chantiers que va mener l'hôpital : l'aménagement des consultations externes et des explorations fonctionnelles, la refonte du plateau d'imagerie mais surtout le projet d'extension des urgences.

Ce chantier de 5 millions d'euros va permettre de doubler la surface des urgences, notamment pour l'hospitalisation de courte durée. Actuellement, les urgences de Saint-Lô enregistrent 50.000 passages par an alors qu'elles ont été conçues pour un volume de 30.000 passages.

Un architecte a été désigné et des études sont lancées pour agrandir les urgences de l'hôpital de Saint-Lô. © Radio France - Marc Bertrand

Le montant de l'aide de la Région pour ces trois chantiers n'est pas encore connu.

L'Etat va également verser 14.2 millions d'euros d'ici 2030 pour atténuer la dette de l'établissement qui est de 52 millions d'euros et réduire les emprunts nécessaires pour les nouveaux chantiers.

A Coutances, un nouveau service de médecine

L'hôpital de Coutances va recevoir une aide globale de près de 3 millions d'euros.

L'Etat va soutenir, à hauteur de 2,4 millions d'euros, la démolition puis la reconstruction du bâtiment de médecine, prévue entre 2023 et 2025 ainsi que la rénovation du bâtiment de court-séjour gériatrique. Soit un chantier global de 12 millions d'euros.

Le reste (519.000 euros) est un apport pour restaurer les capacités financières de l'établissement.

Le montant des dotations concernant les projets des Ehpad n'est pas encore connu. Des discussions sont en cours entre l'Etat et les Départements.