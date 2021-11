Le ministère de la santé annonce ce vendredi un plan d'investissement de 204 millions d'euros pour les hôpitaux et les Ehpad des pays de Savoie, dans le cadre du Ségur de la santé.

Ségur de la santé : plus de 200 millions d'euros investis dans les hôpitaux et Ehpad de Savoie et Haute-Savoie

204 millions d'euros vont être investis dans la santé en Savoie et Haute-Savoie (photo d'illustration)

Les projets sont désormais connus. L'Agence régionale de santé a retenu 92 projets d'investissement en Auvergne-Rhône-Alpes pour la période 2021-2030. Au total, c'est une enveloppe de plus d'1,9 milliard d'euros qui va être mobilisée pour "moderniser l'offre de soins" et "améliorer la prise en charge des patients" dans les hôpitaux et les Ehpad de la région. Ces annonces devaient être détaillées à la mi-journée par le ministre de la santé Olivier Véran, en déplacement au CHU de Grenoble.

204 millions d'euros en Savoie et Haute-Savoie

Principal projet soutenu en Savoie : la reconstruction du Centre Hospitalier de la Vallée de la Maurienne (CHMV), hôpital de montagne issu de la fusion au 1er janvier 2021 du CH de Saint-Jean-de-Maurienne et de l'hôpital local de Modane. L'Etat y investit près de 15 millions d'euros pour la reconstruction des services de médecine/unité de surveillance continue et stérilisation centrale, et la réhabilitation du bloc opératoire.

Au total, ce sont 82,8 millions d'euros qui sont "fléchés" sur la Savoie, notamment pour la modernisation du Centre Hospitalier Albertville/Moûtiers (10 millions d'euros), ou encore la "restauration des capacités financières" (désendettement) du Centre Hospitalier Métropole Savoie (35 millions d'euros).

82,8 millions d'euros investis sur la Savoie - Ministère de la santé

à lire aussi Ségur de la Santé : 83 millions d'euros pour les hôpitaux de Savoie

Modernisation du CH Alpes Léman

Pour le département de la Haute-Savoie, 121,2 millions d'euros vont être investis sur différents projets, dont celui de la rénovation du Centre Hospitalier Alpes Léman (établissement support du Groupement Hospitalier de Territoire Léman Mont-Blanc, qui rassemble 7 hôpitaux), à Contamine-sur-Arve. Le projet immobilier (16 millions d'euros) vise à moderniser le plateau technique de l'hôpital : les urgences, le bloc opératoire, le bloc obstétrique-maternité et le laboratoire.

Parmi les autres projets annoncés en Haute-Savoie : la restauration des capacités financières du CH Annecy-Genevois (55 millions d'euros) et la modernisation du site de Saint-Julien-en-Genevois (montant du financement à déterminer), ou encore la reconstruction et la mutualisation des sites de pédopsychiatrie de Thonon-les-Bains gérés par l'Etablissement Public de Santé Mentale (EPSM 74).

121,2 millions d'euros investis sur la Haute-Savoie - Ministère de la santé