Ségur de la santé : quels investissements dans le Territoire de Belfort ?

On connaît les premiers investissements liés au Ségur de la santé en Bourgogne-Franche-Comté. Cette grande concertation de 50 jours en pleine crise sanitaire avait suscité beaucoup d'espoir chez les différents acteurs du milieu. Le Premier ministre Jean Castex a choisi notre région pour débuter sa présentation des différents projets retenus. Plusieurs concernent le Territoire de Belfort.

Beaucoup d'attentes à l'Hôpital Nord-Franche-Comté

72 hôpitaux seront soutenus par le Ségur dans la région. L'Hôpital Nord-Franche-Comté de Trévenans aura lui-aussi droit à son enveloppe. Près de 66 millions d'euros pour déplacer et regrouper certaines activités, reconfigurer le site du Mittan, fluidifier les urgences, mais pas seulement. Le directeur général de l'HNFC, Pascal Mathis veut aussi "investir au quotidien dans les services par l'acquisition de matériel, mettre en place un certain nombre de mesures d'ordre social qui devraient améliorer le management et mieux associer le personnel aux processus décisionnels."

Un dialogue avec les représentants du personnel est prévu dans les prochains mois. Des soignants comme Luc Kahl, délégué CGT, qui n'envisage pas le Ségur comme une solution miracle. "On est quand même sous pression continuellement avec les plannings qui peuvent changer, pression au rendement parce qu'on doit aller de plus en plus vite. C'est sur ces points qu'il n'y a aucun changement, et le Ségur n'en propose aucun", regrette-t-il.

Déplacer l'Ehpad de la Rosemontoise et financer le centre Bretegnier

Dans le Territoire de Belfort, 1,5 millions d'euros du Ségur seront aussi employés à la reconstruction de l'Ehpad de la Rosemontoise sur un nouveau site. En Haute-Saône, le Centre de Médecine Physique et de Réadaptation Bretegnier (CMPR) d'Héricourt bénéficiera de 800 000 euros pour un nouveau bâtiment logistique et l'ouverture de lits d'hospitalisation de jour.