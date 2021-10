Ségur de la Santé : un collectif d'employeurs du médico social se mobilise pour ses salariés en Dordogne

Ils sont responsables d'importantes structures du médico social en Dordogne , " les Papillons Blancs" ou encore la Fondation John Bost et ils se mobilisent pour défendre leurs salariés. Regroupés en collectif depuis une semaine, une trentaine d'entre eux se sont rassemblés devant la préfecture à Périgueux ce mercredi matin. Ces directeurs d'établissements et parents de personnes handicapées estiment que beaucoup de salariés de leurs structures ont été oubliés par "le Ségur de la Santé" et qu'ils n'ont donc pas pu percevoir d'augmentation de salaire.

Grosses difficultés de recrutement et vague de démissions

En Dordogne, ces structures accueillent entre 3 et 4000 personnes en situation de handicap. Selon les directeurs de ces établissements, la situation devient extrêmement tendue. Ils ne parviennent plus à recruter et ils font face à une vague importante de démissions. Une délégation de ces employeurs a été reçue par le directeur de cabinet du préfet.