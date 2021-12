"Il y a urgence aux urgences", les soignants dans la rue à Grenoble

250 manifestants ont demandé plus de moyens et de personnels pour l'hôpital

Armées de pancartes "Ségur no future" ou "il y a urgence aux urgences", les blouses blanches ont défilé, en colère. A croire, selon elles que la pandémie n'a pas servi de leçon au gouvernement. Le CHU de Grenoble a bien investit dans un nouveau bâtiment où les urgences ont déménagé le mois dernier, mais ça n'a pas arrangé la situation pour Zohra. "Quand on se retrouve seule avec 14 patients, en tant qu'aide-soignante, on galère, souffle la jeune femme. Les patients attendent 15 ou 16 heures sur un brancard parce qu'il n'y a pas de solution, pas de lit. On ne peut pas accepter ça."

Le cortège s'est ensuite dirigé vers le centre-ville © Radio France - Shannon Marini

Le cortège est parti du parvis du nouveau service des urgences du CHU Grenoble Alpes. Parmi les manifestants, quelques étudiants en médecine, comme Théo, en troisième année d'infirmier. Il n'est pas encore diplômé mais pense déjà qu'il ne tiendra pas toute sa future carrière : "C'est difficile aujourd'hui de rendre le métier attractif avec des conditions de travail aussi difficiles. On a pas le temps de manger, on sort souvent en retard. Ça fait pas rêver."

"On n'est pas des héros", crient les manifestants

Les revendications ne sont pas nouvelles pour Sara Fernandez, déléguée syndicale CGT CHU Grenoble : "Avant le covid-19, on avait déjà manifesté pour dire que ça ne pouvait plus durer. La pandémie a mis en avant toutes ces problématiques de salaires, de conditions de travail. On se retrouve aujourd'hui dans des conditions encore plus dégradées. On a tenu pendant deux ans à des rythmes pas possibles. C'est à nouveau un cri d'alerte, on n'en peut plus, on manque de personnel. C'est lié aux conditions de travail et il faut que ça change, sinon l'hôpital va couler", avertit l'infirmière.

Quelques soignants contre le pass sanitaire dans les rangs, mais ce n'est pas le sujet du jour pour les organisateurs. Il ne faut pas de division pour sauver l'hôpital public.