Seine-Maritime : le Mammobile, le camion de dépistage du cancer du sein termine sa tournée d'expérimentation

En ce mercredi de début du mois d'octobre, l'imposant camion rose où s'affiche, en grosses lettres blanches, le nom Mammobile et son slogan "le dépistage près de chez vous" s'est garé sur le petit parking de la salle des fêtes de Grugny, dans la campagne du nord de Rouen (Seine-Maritime). Il doit y passer la journée et recevoir la visite des femmes du secteur à qui l'on a préalablement envoyé une invitation car elles font partie des cibles de la campagne nationale de dépistage du cancer du sein. Des femmes entre 50 et 74 ans pour qui la mammographie est recommandée tous les deux ans.

Quelques 130 invitations ont été envoyées aux femmes du secteur de Grugny et de ses alentours. Grugny, une commune rurale choisie par les équipes du Mammobile pour cette raison. Ce sont "les communes rurales éloignées de plus de 15 minutes d'un centre de radiologie" qui sont ciblées par ce camion de dépistage itinérant explique Séverine Beuriot, la chargée de mission pour l'unité de recherche "Anticipe" de l'Inserm qui participe à l'étude sur ce dispositif avec le centre régional de coordination des dépistages des cancers de Normandie. L'idée est d'aller vers des personnes qui n'auraient pas forcément les moyens, la possibilité ou les capacités de se rendre dans un centre de radiologie ou chez le médecin.

Comme dans un vrai centre de radiologie

De ce fait, le camion est un centre presque complet. "Il manque juste la possibilité de réaliser des prélèvements" note le docteur Laurent Verzeaux, radiologue et président du centre régional de coordination des dépistages des cancers de Normandie. Mais sinon, il y a tout ce qu'il faut. Un appareil "dernier cri" pour réaliser les mammographies et même un autre appareil dans une petite pièce du camion pour réaliser des échographies si nécessaire. Les résultats sont immédiatement donnés à la patiente. Une deuxième lecture est faite avant l'envoi des résultats définitifs.

Une étude pour décider de l'avenir du Mammobile

C'est vraiment un bel outil se félicite le médecin qui insiste sur la qualité du travail et donc du dépistage qui y est fait. Mais pour autant il ne faut pas penser que c'est "la solution miracle contre les déserts médicaux" prévient le radiologue. Le Mammobile a un coût, d'achat et de fonctionnement. C'est justement le sens de cette expérimentation que d'analyser avec précision ce qu'il apporte aux populations, quelle est sa plus-value d'un point de vue sanitaire.

L'expérimentation a commencé en mars 2022 dans l'Eure, puis le Mammobile a pris la direction du Calvados, de la Manche et termine en ce mois d'octobre sa tournée par la Seine-Maritime. Ce sont les quatre départements qui ont participé au financement de ce camion. L'Orne de son côté est doté d'un camion similaire (sans échographie) depuis une trentaine d'années. A la fin de ce mois, il s'agira donc d'évaluer les données récoltées pendant cette année et demi par le Mammobile dans les quatre départements. Par exemple, savoir si des femmes qui ne se seraient pas fait dépister, l'ont fait grâce au Mammobile près de chez elle.

Les premières analyses seront connues "d'ici le printemps prochain" prévoit Séverine Beuriot mais les données plus complexes qui demandent des analyses plus approfondies "vont prendre du temps, deux ans voire plus".

En attendant, ce que va faire le Mammobile doit être décidé dans les prochaines semaines. Pour l'heure, rien n'est encore acté.

Volontaires pour parler du dépistage ?

L'unité de recherche "Anticipe" recherche par ailleurs des volontaires pour une étude sur le dépistage dans sa globalité. Il s'agit de demander aux personnes ce qu'elles savent du dépistage, si elles se sentent bien informées, si elles savent de quoi il s'agit précisément et quelle est son utilité.

Si cela vous intéresse de participer à un entretien (qui peut se dérouler à distance), vous pouvez vous faire connaître en envoyant un mail à l'adresse suivante : contact.mammo@unicaen.fr