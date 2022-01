Seine-Maritime : le traçage des cas contacts Covid doit s'adapter

Dans le grand open space dédié à la plateforme de contact tracing pour le Covid, une vingtaine d'agents sont présents, une trentaine d'autres sont en télétravail. Et tous passent leur journée au téléphone à appeler des nouveaux cas testés positifs au Covid.

"Quand on peut en appeler 20 par jour c'est bien" commente Yacin mais "si on peut faire plus, bien sûr c'est mieux" car même si les effectifs ont été renforcés depuis le début de l'année, le nombre de cas quotidiens est tel qu'il n'est pas possible d'appeler chacun et l'ensemble de ses cas contacts.

Prioriser les appels

"Nous sommes à environ 5 000 cas quotidiens en Seine-Maritime" explique Arnaud Lanchon-Dumontier, le directeur santé des caisses primaires d'assurance de la Seine-Maritime. "_Nous priorisons les appels_. Nous appelons d'abord ceux pour qui nous n'avons pas de téléphone portable et qui par définition ne peuvent pas recevoir de SMS".

Car si vous avez été testé positif ou déclaré cas contact ces dernières semaines, vous vous en êtes sûrement rendus compte, l'appel n'est plus systématique. Le SMS en revanche, bien plus. Sur les 5 000 cas quotidiens "70% reçoivent un SMS" d'après Arnaud Lanchon-Dumontier.

Ce SMS leur permet d'être informés sur la marche à suivre pour la suite. Repérer et prévenir leurs cas contacts, éditer un arrêt maladie si besoin, etc. Il arrive aussi que les agents aient le temps d'appeler en plus un patient déjà contacté par SMS mais ce n'est pas la priorité.

"Bien entendu, nous pouvons aussi recevoir des appels" insiste le directeur. Si jamais un patient en ressent le besoin ou s'il a des difficultés avec l'accès au numérique, la plateforme est joignable tous les jours du lundi au dimanche de 8h30 à 17h30. Et d'ailleurs sur toute la Normandie (car le service est mutualisé au niveau régional), elle en reçoit environ 5 000 par jour.