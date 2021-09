Seine-Maritime : son fils atteint de leucémie, elle lance une cagnotte pour l'aider à renouveler son matériel

Près de Rouen, une mère de famille a décidé de lancer une cagnotte après avoir appris que son fils de 2 ans est atteint d'une leucémie. Les médecins conseillent à Hélène Vincent de changer de matériel (matelas, siège auto, etc.) pour éviter que son fils attrape d'autres microbes.

Une mère de famille, près de Rouen, a décidé de lancer une cagnotte en ligne. "Les médecins me conseillent d'avoir tout de propre, tout de sain", confie Hélène Vincent à France Bleu Normandie. Son fils Tiago, 2 ans, est atteint de leucémie. Elle l'a appris début août. Depuis "mon monde s'est écroulé", raconte cette mère de trois enfants. Elle les élève seule.

Un appel à la générosité

Depuis qu'elle a appris cette terrible nouvelle, Hélène Vincent fait feu de tout bois pour aider son fils à traverser les six mois de chimio qui l'attendent. "Il a commencé ces chimio, il est à sa troisième, pour l'instant ça se passe à peu près bien, il n'a pas trop d'effets secondaires. Maintenant il faut suivre le protocole, il y a plein de choses à respecter", explique Hélène.

"Par rapport à sa maladie, les médecins m'ont expliqué que le petit devait être dans un environnement le plus sain possible. J'étais toiletteuse pour chien avant, je faisais du transport d'animaux, ma voiture n'est pas du tout saine pour lui. Et seule avec trois enfants, financièrement c'est compliqué, c'est pour ça que j'ai lancé cette cagnotte, pour m'aider dans un premier temps à acheter un autre véhicule", détaille cette mère de famille.

Puis elle ajoute "A par la cagnotte, je ne vois pas vraiment ce que je peux faire. Quand le petit ne sera pas alité, il a aussi le droit d'avoir une vie, de le sortir au minimum. Mais évoluer dans un environnement ça passe par racheter une poussette, un siège auto, il a fallu que change tout ça. Que je change aussi de matelas", renchérit Hélène Vincent.

Les médecins lui recommandent ce changement de matériel "mais ce n'est pas une obligation", précise cette mère de famille. "Pour le bien de mon enfant, pour sa santé, pour qu'il n'attrape aucun microbe, je veux renouveler tout ce matériel. J'ai tellement peur qu'il lui arrive quelque chose. Je n'ai jamais rien demandé, je mets ma fierté de côté (...) C'est un battant, il s'en sortira", conclut-elle.

