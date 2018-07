Seine-Maritime, France

L'air sera pollué à l'ozone ou encore au dioxyde d'azote samedi 7 juillet 2018 en Seine-Maritime, dans l'Eure, dans le Calvados, dans l'Orne et dans la Manche. Face au fort ensoleillement et aux températures très élevées, Atmo Normandie émet un avis prévoyant "le dépassement du seuil d'information et de recommandation pour une pollution de l'air liée à l'ozone". Quelques recommandations sont de mises pour les plus sensibles et vulnérables, les personnes âgées, les personnes souffrant de différentes pathologies, les jeunes enfants ou encore les femmes enceintes.

Limiter les efforts physiques

Pour les habitants des cinq départements de Normandie qui risquent, avec ce pic, de voir empirer leurs symptômes (personnes diabétiques, immunodéprimées, souffrant d'affections neurologiques ou à risques cardiaques, respiratoire, infectieux), il est recommandé de respecter leur traitement médical, d'éviter les activités physiques ou encore les sorties durant l'après-midi.

Samedi, évitez aussi d'amplifier les mauvais effets de cette pollution avec, par exemple, une exposition à de la fumée de cigarette ou aux solvants. En cas d'inquiétude, prenez conseil auprès d'un pharmacien ou d'un médecin.

Une envie de jogging ou d’un match de tennis ? Mieux vaut vérifier auparavant l’absence de pic d’ozone. Pour profiter des beaux jours et s’assurer de l’absence d’un épisode de pollution, c’est facile avec https://t.co/PbfVkSeciA ou avec les applis ou encore au 02 35 71 35 71. pic.twitter.com/gjOrSGBPXK — Atmo Normandie (@AtmoNormandie) July 6, 2018

Réduisons la pollution !

Les préfectures appellent aussi à la responsabilité de chacun, surtout en ce jour de pollution. Parmi les recommandations :

- privilégier le covoiturage et les transports en commun et/ou baisser la vitesse de 20 km/heures sur l'autoroute

- maîtriser la température de chauffage des logements, limiter le recours aux feux de cheminée d'agrément, et de reporter les travaux d'entretien ou de nettoyage

- pour les agriculteurs, suspendre la pratique de l'écobuage et les opérations de brûlage à l'air libre des sous-produits agricoles

- pour les employeurs, adapter les modalités de travail des agents et, si les moyens le permettent, favoriser le télétravail

Pour plus d'informations, consultez la page de l'Agence régionale de santé.