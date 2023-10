Seine-Saint-Denis : des punaises de lit repérées et traitées dans deux établissements scolaires

Le secteur des transports, convoqué au ministère pour une réunion ce mercredi , n'est pas le seul à être concerné par les punaises de lit. La semaine dernière, deux établissements scolaires de Seine-Saint-Denis ont dû faire intervenir des entreprises de désinsectisation après signalement de la présence de ces nuisibles. Le rectorat de Créteil le confirme à France Bleu Paris.

Une alerte dans un lycée de Noisy-le-Grand

L'une des deux alertes a été donnée au lycée Flora Tristan de Noisy-le-Sec. Mercredi 27 septembre, deux punaises de lit ont été repérées dans deux salles de cours distinctes, situées dans la même aile de bâtiment. Le lendemain, une entreprise est venue vérifier qu'il s'agissait bien de ce nuisible. Vérification faite, une opération de désinsectisation a été menée le jeudi 29 septembre. Avec succès, selon le rectorat de Créteil, qui précise que les parents d'élèves ont été informés de la situation.

Dans un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux, le député LFI de la circonscription, Thomas Portes attire l'attention sur l'impact psychologique que peut avoir une infection par des punaises de lit. Il réclame un plan d'action national pour traiter le problème.

Pas de droit de retrait

Le rectorat lui affirme qu'"il n'y a pas de phénomène d'invasion". Depuis la rentrée, le cas se serait seulement produit deux fois, à Noisy-le-Grand et dans un autre établissement dont l'administration a refusé de préciser la commune et le nom, mais on sait que c'était également la semaine dernière, et aussi en Seine-Saint-Denis.

Après la découverte des punaises, des enseignants du lycée Flora Tristan de Noisy ont souhaité exercer leur droit de retrait. Il ne leur a pas été accordé. "Il n'y avait pas de danger grave et imminent" pour leur santé, explique le rectorat.