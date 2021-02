Seine-Saint-Denis : le département alerte sur l'absence de structure de soutien psychologique aux étudiants

La Seine-Saint-Denis, c'est quatre universités implantées, 60.000 étudiants mais aucun Bureau d'aide psychologique universitaire (BAPU) qui existent pourtant dans des départements voisins. Une anomalie que dénonce le président du conseil départemental, dans une lettre envoyée le 9 février 2021 aux ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur.

Aucun BAPU en Seine-Saint-Denis

Dans cette lettre ouverte, Stéphane Troussel réclame "un renforcement massif de l'offres des soins psychologiques gratuite dédiée aux étudiant.e.s en Seine-Saint-Denis, avec des moyens accrus et en coordination avec l'ensemble des acteurs concernés". L'élu socialiste rappelle que Paris compte quatre BAPU, qu'il y en a trois dans le Val-de-Marne et un dans les Hauts-de-Seine.

Une structure provisoire à La Courneuve

Stéphane Troussel dit soutenir le projet de la Fondation Santé des Étudiants de France qui vise à étendre l'activité du Relais d'écoute déjà existant à La Courneuve. La Fondation a obtenu de l'Agence régionale de Santé (qui finance les BAPU) l'ouverture de créneaux aux étudiants à partir du mois de mars. Jusqu'à présent, seuls les collégiens et les lycéens étaient accueillis sur place. Mais ce nouveau dispositif n'est que provisoire, il doit durer six mois. Insuffisant pour le président du département. "Cette crise, elle va durer et ses effets psychologiques vont durer aussi pour ces étudiants", prévient-il, d'où la nécessité d'ouvrir une structure pérenne et de débloquer les financements.

Nécessité d'une structure pérenne

Thibaut Ernouf partage cet avis. Médecin psychiatre à l'hôpital de Ville-Evrard, il intervient également dans un centre médico psychologique public et au Relais de La Courneuve. Le constat est le même partout. "D'une manière générale, dans tout le département, nous avons une augmentation des demandes de consultation de la part des étudiants, dans la mesure où l'offre libérale est assez réduite et que beaucoup d'étudiants y ont peu accès pour des raisons de précarité".

Thibaut Ernouf, médecin psychiatre © Radio France - Hajera Mohammad

Le médecin prend un exemple qu'il connaît bien : "Dans le CMP où je travaille, la liste d'attente pour entamer une psychothérapie est de 6 à 8 mois". Pour ce professionnel, la nécessité d'avoir une structure dédiée à ce public existait déjà avant la crise du Covid, elle se justifie encore plus aujourd'hui, et vaudra encore demain.