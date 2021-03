Seine-Saint-Denis : un nouveau centre de vaccination anti-Covid à Tremblay-en-France

Le conseil département de la Seine-Saint-Denis annonce l'ouverture d'un nouveau centre de vaccination contre le Covid-19, à Tremblay-en-France, dès ce jeudi 11 mars 2021.

Il sera situé au sein du gymnase Guimier (70 avenue Gilbert Berger) et sera ouvert du lundi au samedi de 9 heures à 17 heures. Il accueillera les personnes âgées de plus de 75 ans et celles à très haut risque avec prescription médical, à raison de 100 vaccinations par jour avec le Moderna.

La prise de rendez-vous pourra se faire comme d'habitude via les plateformes en ligne et sur orientation des partenaires locaux, notamment le centre communal d'action sociale de Tremblay.

Il s'agit du quatrième centre ouvert par le département, après ceux de Pierrefitte-sur-Seine et de Noisy-le-Grand et le centre ambulatoire à bord du bus de la vaccination lancé le 1er mars. Au total, la Seine-Saint-Denis compte désormais 25 centres, après l'ouverture depuis le weekend dernier de nouveaux sites à Aulnay-sous-Bois, Clichy-sous-Bois, Montreuil, Bobigny et Romainville.