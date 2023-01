Séisme du Teil : déjà un tremblement de terre il y a 10 000 ans environ

En trois ans de recherche, la trentaine de scientifiques qui travaillent activement sur le séisme du Teil (Ardèche) ont répondu à plusieurs questions, mais d'autres restent en suspens. Ils s'apprêtent à terminer le projet de recherches nommé FREMTEIL, financé par le CNRS, et voudraient ouvrir un nouveau cycle de trois ans pour poursuivre leurs travaux. Ils se sont réunis en séminaire à Viviers ces deux derniers jours pour mettre en commun l'état de leurs recherches et tracer des perspectives.

ⓘ Publicité

Déjà un séisme sur la faille de la Rouvière

La faille qui a craqué ce 11 novembre 2019 a bien été identifiée, c'est la faille de la Rouvière. Et ce que les paléosismologues ont réussi à déterminer, c'est qu'elle a très probablement déjà produit un séisme comparable il y a 10.000 ans environ.

Les chercheurs ont creusé des tranchées le long de la faille, des trous qui font entre 4 et 10 mètres de long, et 3 mètres de profondeur en moyenne : "une fois la tranchée creusée, on se transforme en archéologue" souligne Jean-François Ritz, paléosismologue et directeur de recherche au CNRS, "c'est-à-dire qu'on va relever tout ce qui se passe, tout ce qu'on voit, toutes les couches, toutes les déformations, tous les petits cailloux tournés, avec des instruments précis comme des scanners, avec des photomosaïques. On dessine ce qu'on voit dans les tranchées. Et une fois qu'on a compris l'histoire, si il y a des déformations, on va collecter des échantillons de ces éboulis, de ces sables, pour pouvoir dater les phénomènes qui se sont produits." Une quinzaine de tranchées ont ainsi été creusées et explorées, avec l'accord des propriétaires des terrains : **"**on a eu un très bon accueil. On a démarré peu après le séisme, donc les gens voulaient comprendre, ils étaient curieux."

Et ces analyses "suggèrent très fortement qu'il y a eu déjà, le long de la faille de la Rouvière, des séismes...au moins un séisme il y a une dizaine de milliers d'années qui avait cassé la surface, comme en 2019" détaille Jean-François Ritz. Etait-il de même magnitude ? "On ne sait pas exactement. Mais ce n'est pas un séisme beaucoup plus fort ni beaucoup plus faible" souligne Jean-François Ritz.

Les mêmes recherches, avec des tranchées, continuent sur les failles voisines de celle de la Rouvière, dans le faisceau de failles cévenol (faille de Marsanne, faille de Saint-Montan), parce que connaître leur histoire dans les 30.000 dernières années permet de dire s'il est probable qu'un nouveau séisme se produise un jour : "où sont les ruptures potentielles, quelle fréquence, quelle magnitude ? Ces informations peuvent être ensuite utilisées par les décideurs, par les privés, par les constructeurs de centrales nucléaires par exemple, pour mieux calculer l'aléa sismique et mieux définir le code de renforcement des bâtis" indique Jean-François Ritz.

Forer à 1 kilomètre sous terre

Les chercheurs ont aussi déterminé que l'origine du séisme du 11 novembre 2019 était naturelle, la faille de la Rouvière aurait craqué un jour. Mais des phénomènes auraient pu accélérer le déclenchement du séisme : l'extraction de millions de tonnes de roches par la carrière Lafarge, et les épisodes de pluies intenses. Les deux hypothèses sont encore sur la table.

Les scientifiques espèrent pouvoir trancher cette question en allant au coeur du séisme, en forant jusqu'à l'hypocentre. Le séisme du Teil s'est déclenché peu profond sous terre, à 1 kilomètre environ, alors que "normalement, ce type d'événement en France, l'initiation de la rupture se fait à 5, 8 ou 10 kilomètres de profondeur" souligne Christophe Larroque, géologue au laboratoire Géoazur à Nice*, "donc ce sont des profondeurs inatteignables. Là, à 1 km, on tient quelque chose qu'on peut aller regarder avec un forage, et ça, ce serait une première mondiale."* Son collègue du même laboratoire, le sismologue Jean-Paul Ampuero, veut "aller voir sur place la faille à quoi elle ressemble, comment elle se comporte mécaniquement. Et puis on peut mettre des capteurs dans le forage, et monitorer, suivre, comment elle se comporte quand il y a des pluies, comment elle se comporte avec la poursuite de l'activité de la carrière, etc."

Ce forage à un kilomètre sous terre coûterait quelques millions d'euros mais intéresserait la communauté scientifique internationale et pourrait donc attirer des financements. Des forages plus superficiels sont en cours, et les travaux préparatoires devraient se poursuivre pendant 2 à 4 ans environ.