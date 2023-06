Séisme du Teil : des questions toujours en suspens à la centrale nucléaire de Cruas

Dans un communiqué publié ce mercredi 14 juin, l'Autorité de Sûreté Nucléaire rend son avis sur les perspectives d'une poursuite d'activité des réacteurs français jusqu'à 60 ans. Le ministère de la transition énergétique le lui a demandé. L'ASN demande à EDF de travailler d'ores et déjà sur deux points en priorité. L'un des deux : "la prise en compte, pour les réacteurs de la centrale nucléaire de Cruas, du retour d’expérience du séisme survenu au Teil le 11 novembre 2019."

Ce séisme date d'il y a près de quatre ans. Mais l'ASN nous explique que deux questions sont encore en suspens : y a t'il une faille qui passe sous la centrale ? Et si oui, cette faille est t-elle susceptible de rompre jusqu'à la surface en cas de séisme ? Un phénomène rare en France, mais qui s'est bel et bien produit sur la faille de la Rouvière au Teil.

Des résultats attendus d'ici fin 2023

EDF a financé des études, fait passer des camions vibrateurs, disposer plus de 5.000 capteurs au bord des routes pour mieux cartographier le sous-sol . D'autres laboratoires scientifiques ont mené des études parallèles. Le réseau de failles est déjà mieux connu qu'avant le séisme du Teil, mais l'ASN attend des résultats plus fins encore. Ils devraient arriver d'ici la fin de l'année. A partir de là, EDF pourra déterminer s'il faut des travaux de consolidation sur la centrale de Cruas, et lesquels.

Pourquoi demander ces études à Cruas et pas à Tricastin ? Cruas est plus proche du Teil et surtout, sur la même zone géologique. D'ailleurs, c'est bien à Cruas qu'un capteur d'alerte s'était déclenché lors du séisme.