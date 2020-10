Seize cas de Covid à l'hôpital de Châtillon

Seize patients de l'hôpital de Châtillon-sur-Indre ont été déclarés positifs au Covid. Les patients et le personnel de l'EHPAD voisins vont faire l'objet d'un plan de dépistage.

La moitié des patients du service de soins de suite et de réadaptation de l'hôpital de Châtillon-sur-Indre ont été testés positifs au Covid. L'une de ces seize personnes, âgée de 86 ans, qui se trouvait en fin de vie, est décédée. L'hôpital a dû créer un secteur Covid pour isoler les patients contaminés et éviter que le virus ne se diffuse plus largement.

Un dépistage massif à l'EHPAD

Ce vendredi, deux médecins hygiénistes de l'hôpital de Châteauroux se sont rendus sur place pour évaluer les mesures mises en place. Ils ont recommandé un dépistage global de l'ensemble des patients et du personnel de l'EHPAD dépendant du centre hospitalier. Il sera mené vendredi prochain. Plus de 260 personnes sont concernées (163 résidents et 102 personnels). Plusieurs dizaines de tests ont déjà été réalisés parmi les patients de l'hôpital. Les résultats ne sont pas encore connus.