Chizé, France

Ce constat alarmant on le doit donc aux chercheurs du Centre d' Études biologique de Chizé alors pourquoi des poitevins ? Tout simplement parce que le labo de Chizé depuis 30 ans est spécialisé dans l' écologie des animaux en général mais avec une équipe à la pointe concernant les oiseaux et mammifères marins notamment dans les terres australes françaises. Pour Henri Weimerskirch, chercheur au CNRS et directeur de recherches et qui s’intéresse justement à l'influence des changements climatiques et des activités humaines sur l'océan austral "On pensait cette espèce relativement épargnée et avec une population qui se maintenait, mais des vues aériennes d’hélicoptère, puis des photos satellites ont révélés l'ampleur des dégâts notamment sur l'île aux cochons, dans le Sud de l'Océan Indien". Les chercheurs du CNRS de Chizé espèrent maintenant se rendre sur place pour mieux comprendre, d'ailleurs à propos des causes de ce déclin, plusieurs hypothèses la première c'est le réchauffement climatique avec des manchots royaux devenus incapable de trouver de la nourriture à proximité de leur colonie aujourd'hui c'est un tiers de cette population mondiale qui a ainsi disparu.