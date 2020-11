Selon l'ARS, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 a fait soixante morts dans le Loiret

L'agence régionale de santé publie ce jeudi son bulletin, comme elle le fait trois fois par semaine, depuis le quelques semaines. Ce jeudi, on apprend que le virus du Covid-19 a fait soixante morts depuis le début de la seconde vague (chiffres de l'ARS depuis le 1er septembre) dans le Loiret.

Selon l'ARS, 45 personnes sont mortes du Covid-19 depuis le 1er septembre dans les hôpitaux du Loiret et 15 dans des Ehpad du Loiret (notamment à l'Ehpad La Lilardière à Meung-sur-Loire, touché par l'épidémie mi-octobre, ou plus récemment à Montargis, dans l'Ehpad "Au fil de l'eau").

Ce chiffre fait du Loiret le deuxième département où le Covid-19 a fait le plus de morts, en Centre Val-de-Loire, depuis le début de la deuxième vague, selon l'agence régionale de santé, derrière le Cher (81 décès).

Six malades supplémentaires hospitalisés dans le Loiret en 48h

Concernant les hospitalisations, l'ARS indique qu'elles sont encore en progression ce jeudi par rapport à mardi dernier, avec deux malades de plus en réanimation ou soins critiques dans le Loiret, et quatre hospitalisations conventionnelles supplémentaires dans le département, soit 62 patients en soins critiques ou réanimation et 115 en "conventionnel".