Coronavirus: la vaccination débute ce lundi au CHU de Rouen

La campagne de vaccination contre le Covid 19 débute cette semaine dans les Ehpad de Normandie. Trois rendez-vous seront nécessaires: le premier pour recueillir le consentement de la personne, les deux autres pour chaque piqûre. Critiqué face à la lenteur de l'opération- plus de 400 personnes vaccinées pour le moment en France- le gouvernement promet d'accélérer la cadence et ouvre les injections aux soignants de plus de 50 ans. Ensuite, 14 millions de personnes jugées fragiles du fait de leur âge ou de leurs pathologies pourront être vaccinées en février, puis l'ensemble de la population, au printemps.

C'est un opération logistique de très grande ampleur. Benoît Cottrelle

Benoît Cottrelle, médecin en santé publique à l’ARS, l'agence régionale de santé de Normandie, était l'invité de France Bleu Normandie à 8h15. Il a précisé que les premières piqûres seront effectuées ce lundi sur les résidents des Ehpad et des patients des unités de soin longue durée dépendant du CHU de Rouen, ainsi que les personnels qui y travaillent. "C'est le CHU de Rouen qui dispose des doses et les autres établissements de la région seront livrés ce mercredi pour commencer la vaccination dès le lendemain".

Réécoutez ici l'interview de Benoît Cottrelle Copier

