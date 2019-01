Selon un rapport, la Corse est plus touchée que d'autres régions par le cancer du poumon

Corse, France

Il y a en Corse 1800 nouveaux cas de cancers estimés par an, dont 53% chez l'homme. Les cancers les plus fréquents chez l'homme sont ceux du poumon et de la prostate. Chez la femme, le cancer du sein, puis celui du poumon. Voilà pour la fréquence, le nombre. Concernant la mortalité, la première cause de décès chez l'homme est donc en Corse le cancer du poumon, suivi du colon-rectum. Le cancer du poumon première cause également chez la femme, suivi du cancer du sein.

Beaucoup de cancers sont favorisés par la consommation de tabac © Maxppp -

L'étude souligne que pour la mortalité, et par rapport aux résultats nationaux, les cancers les plus fréquents partagent tous le tabac comme facteur de risque. On le savait déjà, mais cette fois-ci c'est écrit noir sur blanc. Il n'existe pas de données précises sur la consommation de tabac dans l'île, les seules existantes sont celles de la consommation des adolescents de 17 ans réalisée en 2014. Et il apparaît que chez les ados, la consommation est supérieure au niveau national, jusqu'au double pour l'usage intensif. Une consommation plus forte que les spécialistes lie à un prix du tabac plus faible dans l'île que sur le continent...

En revanche, les cancers qui ont comme facteur de risque l'alcool sont en sous-incidence en Corse par rapport notamment à la Bretagne et aux Hauts de France où les cas de cancers de la lèvre, de la bouche ou du pharynx, de l’œsophage ou encore du foie sont surreprésentés.

Enfin, toujours en Corse, concernant le cancer de la thyroïde, l'étude conclut qu'il y en a plus que dans les autres régions françaises, MAIS, et c'est important de le souligner, sans sur-mortalité.