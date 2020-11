Selon une chercheuse toulousaine : "il faudra probablement mettre en place un confinement plus contraint"

Chloé Diméglio est chercheuse et statisticienne au service virologie du CHU de Toulouse. Selon elle les mesures sanitaires ont un impact sur la diffusion du virus, mais "il faudra probablement mettre en place des mesures de confinement plus contraintes pour que le virus reste sous contrôle".

Chloé Diméglio était l'invitée de France Bleu Occitanie ce mercredi matin. Très pédagogue, cette chercheuse-statisticienne au service virologie du CHU de Toulouse détaille le fruit de ses travaux au micro de Jeanne-Marie Marco.

Chloé Diméglio, invitée de France Bleu Occitanie Copier

Les mesures sanitaires permettent-elle de freiner la propagations du virus ?

Oui, tout à fait. On a essayé d’évaluer l’impact des différentes mesures sanitaires prises successivement sur Toulouse depuis début août et oui dans le temps ces mesures ont un impact sur la diffusion du virus" - Chloé Diméglio

L'impact des mesures à chaque nouvelle mesure sanitaire imposée

Au 1er juillet, le masque est rendu obligatoire dans les commerces et les transports en commun : à Toulouse "le frein dû à ces mesures barrière est de 18% et ça nous aurait conduit si on était resté sur cette dynamique à un nombre de 14 000 nouveaux cas infectés à mi-novembre" dit Chloé Diméglio.

Début août, masque obligatoire dans certaines rues de Toulouse : "de façon curieuse le fait de rendre le masque obligatoire pour certaines zones impacte réellement la diffusion du virus puisqu'on contraint la diffusion du virus à 25% et le nombre maximal de nouveaux cas par jour passe à 10 000 avec un pic à début décembre".

Fin août, masque obligatoire partout sur Toulouse et le 26 septembre fermeture des salles de sport et des bars à 22h : "on passe à des contraintes de 35%, le nombre de nouveaux cas passe à 5000 par jour avec un pic potentiel au 22 janvier 2021. Donc on décale l’arrivée du pic dans le temps à début janvier".

100 000 vies épargnées en France

Combien de vies épargnées grâce au confinement ? La chercheuse Chloé Diméglio est catégorique :

La première étude publiée en avril montre qu’on a évité plus de 100 000 morts sur l'ensemble du territoire national. Pour mesurer l'impact du deuxième confinement il faut attendre encore."

Quid de l'impact de ce deuxième confinement qui est moins strict que le précédent ? : "c'est difficile à dire car les situations épidémiologiques ne sont pas les mêmes. Le virus a déjà circulé sur Toulouse, les gens sont avertis des mesures barrière, les situations n eosn tpas comparables, il faut attendre une dizaine de jour pour voir l’impact du nouveau confinement sur le nombre de nouveaux cas positifs qu'on va détecter et pour voir si le nouveau confinement évitera la saturation de nos services de santé".

Chloé Diméglio le redit : "les mesures barrières ont un réel impact sur la diffusion du virus, en les appliquant on évitera des mesures encore plus contraignantes". La chercheuse précise : "on atteint l’immunité collective à partir du seuil de 50%. Sur Toulouse ce seuil est très faible, il est de 1,5%. "