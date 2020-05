Selon une étude, le premier tour des élections municipales n’a pas contribué à la propagation du coronavirus

Une étude conduite par des statisticiens et des épidémiologistes et publiée par Le Monde indique que le niveau de participation au premier tour des élections municipales du 15 mars n’a pas "contribué statistiquement" à la propagation du Covid-19.

Selon une enquête de Radio France que vous nous révélions il y a un mois, plusieurs maires sont décédés après avoir été contaminés par le coronavirus pendant la campagne et lors du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020. Pour autant, à grande échelle, le niveau de participation à ce premier tour n’a pas "contribué statistiquement" à la propagation du Covid-19, selon une étude révélée ce vendredi par le journal Le Monde.

Les auteurs de cette analyse, menée conjointement par des statisticiens et des épidémiologistes, ont comparé les chiffres de la participation, selon les départements, à la progression du virus, et plus précisément aux taux d’hospitalisation. Ils n’ont alors "d'effet statistique", indique Jean-David Zeitoun du Centre d'épidémiologie clinique de l'Hôtel-Dieu à Paris et coordinateur de l'étude. Autrement dit, "ce n'est pas parce que les gens sont plus allés voter dans un département donné que la maladie s'y est propagée plus rapidement en matière d'hospitalisations", explique-t-il.

L'étude, mise en ligne sur la base de prépublication MedRxiv, n'a "pas encore subi l'expertise par les pairs préalable à toute publication par une revue scientifique", précise Le Monde.

Y aura-t-il un second tour fin juin ?

Le comité scientifique national doit donner la semaine prochaine un avis au gouvernement sur la possibilité ou non d'organiser le second tour de scrutin fin juin, alors que le virus circule toujours en France. Le scrutin du 15 mars s'était aussi soldé par une envolée de 18 points de l'abstention par rapport aux municipales 2014.

"Le différentiel d'abstention, par rapport à 2014, a pu être du même ordre dans des communes du Grand-Est, très touchées, que dans des régions de l'Ouest où la maladie était encore très rare", relève toutefois Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP et coauteur de ces travaux.

Interrogée sur ces travaux, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, a rappelé que le gouvernement s'appuiera sur l'avis du conseil scientifique pour décider de la tenue du second tour. "Nous sommes attachés à ce qu'il y ait un consensus national autour de cette question pour que, au fond, ne se répète pas la situation que nous avons connu au premier tour où beaucoup étaient d'accord avant et se sont découverts contre après", a-t-elle déclaré ce vendredi sur France 2.