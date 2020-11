Selon une tabacologue de Tours, le confinement peut être une bonne occasion d'arrêter la cigarette

Chaque année en novembre en France, c'est le "moi(s) sans tabac", une opération menée par l'Assurance maladie et Santé Publique France. Certains d'entre vous se sont peut-être lancés ce challenge : ne pas fumer du 1er au 30 novembre. La durée d'un mois n'est pas anecdotique, parce que selon les études scientifiques, les fumeurs qui arrivent à ne pas toucher à une cigarette durant un mois ont cinq fois plus de chances d'arrêter définitivement. Le tabac tue plus de 75.000 personnes par an en France.

Arrêter pendant le confinement, c'est possible

Mais ce "moi(s) sans tabac" intervient cette année en plein confinement. Une période qui peut générer du stress et des frustrations, est-ce donc le meilleur moment pour essayer d'arrêter la cigarette ? "Cela dépend des gens", explique le docteur Carine Voyer, cardiologue et tabacologue au CHRU de Tours. "Pour certains, les soucis, le stress lié au confinement vont faire augmenter la consommation." Mais la tabacologue insiste : le confinement peut être une bonne occasion pour arrêter de fumer !

"Une motivation que l'on aurait peut-être pas en temps normal, c'est de protéger son entourage du tabagisme passif. Notamment si l'on vit dans un logement exigu, et qu'on a des enfants à la maison, le fait d'arrêter pour les protéger peut être une motivation", détaille le docteur Carine Voyer. Protéger la santé des autres, mais aussi la sienne : "_le tabac est un facteur de risques, de contaminations et de formes sévères par rapport au Covid-19_. Parce que le fumeur a beaucoup les mains au contact du visage, le fumeur qui tousse a aussi plus de risques de contaminer son entourage, etc."

Le télétravail, allié de l'arrêt du tabac

D'après le docteur Carine Voyer, le télétravail peut avoir un effet bénéfique sur la consommation de tabac, et donc faciliter l'arrêt : "quand vous êtes en télétravail, vous n'avez pas les pauses cigarette, vous n'avez pas non plus le stress de bouchons."

Et puis le confinement induit aussi moins de situations à risques : "_il n'y a pas les soirées, les apéros entre amis fumeurs_. On sait que pour certains c'est le moment où l'on va craquer." Bref, le confinement peut mener les fumeurs à changer un certain nombre d'habitudes, qui seront gardées une fois la situation redevenue normale.

Vous pouvez toujours participer au "moi(s) sans tabac" en vous rendant sur le site de l'opération. Il est aussi possible d'appeler Tabac Info Service au 39 89, pour avoir un premier contact avec un tabacologue, chargé de vous accompagner dans votre arrêt. Enfin, sachez que les traitements comme les patchs et les consultations avec un tabacologue sont intégralement pris en charge la sécurité sociale.