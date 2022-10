Santé Mentale : en Gironde, le boum des urgences psy pour les jeunes

Que devient la vague de jeunes fragilisée par le Covid et touchée de plein fouet par des troubles mentaux?

Au moment du Covid les professionnels ont craint de voir arriver quelques mois plus tard une vague de problèmes mentaux, fragilisant principalement les jeunes. Aujourd'hui les urgences psychiatriques ont augmenté de 10% et la lame de fond se fait sentir dans les services.

"On constate depuis fin 2020 un afflux aux urgences pédiatriques surtout sur la tranche 10 - 14 ans ce qui est un fait nouveau". Pour Bénédicte Motte directrice de la délégation départementale de l'ARS de la Nouvelle Aquitaine il a fallu renforcer l'offre de soin dans les CMP (Centres Médicaux Psychologiques) de Gironde comme à l'Hôpital Charles Perrens, ou Garderose à Libourne. Plus de psychologues pour permettre une prise en charge plus rapide de ce public.

De nouveaux dispositifs comme question Psy une plate-forme d'orientation et de conseil en psychiatrie vont permettre aux jeunes un 1er contact. Pour Thierry Biais le directeur de l'hôpital Charles Perrens, les urgences psychiatriques ont enregistré une hausse de 10% des activités psychiatriques, surtout "des patients qui n'ont jamais consultés" précise-t-il. La vague prévue depuis quelques mois est bien là et risque de durer prévient-il, entretenue par la crise climatique et la guerre en Ukraine. Autre enseignement les femmes sont surreprésentées dans ces chiffres des urgences psy (Chiffres ARS). Elles souffrent d'avantage de troubles mentaux. Une certaine habitude de verbaliser peut expliquer cette particularité selon la psychologue Emma Lapalus, et sans doute aussi selon elle, une plus grande pression sociale qui s'exercerait sur elles.

"Nous pouvons aider tout le monde!"

Pour la 1ère fois la mairie de Bordeaux fait la promotion de la semaine d'information de la santé mentale (SISM), relayant des nouveaux outils, comme le numéro de téléphone le 31 14 le numéro de prévention du suicide (numéro vert 24/24, 7/7). Avec 200 000 suicides en France cet outil est efficace "au point qu'on se demande comment on faisait avant" conclut le directeur de l'Hôpital Charles Perrens Thierry Biais

Ces semaines d'informations permettent de dé-stig-ma-ti-ser la santé mentale, et de changer le regard des gens. A Bordeaux la mairie a mis en place une cellule de crise en faveur de la santé mentale et fait intervenir des psychologues de proximité pour les jeunes de 11 à 15 ans. La mairie a même formé une centaines de ses agents aux 1ers gestes d'urgence face aux troubles mentaux. Comme pour les 1ers secours, cette formation permet de repérer les signes d'un très probable passage à l'acte et de pouvoir aider les personnes fragilisées.

L'importance de l'entourage

La 1ère vague de Covid laisse un très mauvais souvenir à Julia et son amie Lola. Julia se rappelle des épisodes de solitudes extrêmes et de déprime profonde, entrecoupées de périodes où l'excès était la règle, surtout au déconfinement. "J_'avais la sensation de ne plus avoir ma place dans le monde, que les autres reprenaient leur vie et pas moi"._ Lola, elles constate que les symptômes décrits par son amie sont points par points ceux de son petit frère. Julia s'en est sortie après que à sa mère qui lui fait rencontrer un psychologue.

Toutes deux insistent sur l'importance fondamentales de l'entourage : familial, amical, professionnel, pour ne surtout pas rester seul. Le docteur Gard président de la commission médicale de l'hôpital Charles Perrens ne dit pas autre chose, impossible pour les jeunes de se développer harmonieusement sans les interactions sociales.

Dans son cabinet la psychologue Emma Lapalus fait face à des patients aux prises avec ces problèmes métaux récurrents : détresse, anxiété angoisses, des maux souvent déjà là et à l'origine de la fragilité des jeunes, et que le Covid a mis en lumière brutalement. La psychologue constate aussi le rôle délétère des inquiétudes liées aux études. Une angoisse qui survient avant même d'accéder à l'Université. "Parcoursup a crée une angoisse supplémentaire", un constat largement partagée par Lola et Julia les deux étudiantes bordelaises. "T_out ça pour ça_" confient-elles, réalisant la pression qui s'exerçaient sur elles en plus du Covid et de la solitude. Une réponse adéquate à cette situation serait de **faciliter "la consultation des psychologues"**confie Emma Lapalus "le fait que les prescriptions passent par un éventuel médecin de famille est loin de faciliter les choses".

Diagnostiquer, repérer, c'est le début de la guérison. Si beaucoup parviennent à s'en sortir c'est parce qu'ils ont été suivis à temps. Pour ne pas sombrer face aux symptômes dépressifs les soignants insistent pour casser la boucle du repli sur soi. Si la mairie de Bordeaux veut changer le regard sur la santé mentale c'est parce qu'en France selon Sylvie Justome "il y a un déni de la santé mentale" . C'est le but avoué de la campagne menée avec l' UMAFAM pour dé-stig-ma-tiser cette maladie. Cette année ils ont publié une vidéo pour dénoncer le mauvais usage du mot schizophrène, ce qui contribue à la méconnaissance de cette pathologie.

Sylvie Justome elle insiste sur la notion de Pair-aidance , l'entraide indispensable des proches ou des professionnels pour ne pas laisser les plus fragiles se débattre seul avec les troubles mentaux. En d'autres termes tout le monde est concerné et doit y prendre sa part.