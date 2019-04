Semaine de la vaccination en Occitanie

Le tétanos, la coqueluche, la rougeole, la rubéole. Etes-vous à jour sur vos vaccins? C'est la semaine européenne de la vaccination à partir de ce mercredi 24 avril et jusqu'à mardi prochain. L'occasion de rappeler l'importance de se faire vacciner pour prévenir les maladies et protéger les autres. Depuis un an, la vaccination est obligatoire pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 contre 11 maladies.

Retour de la rougeole en Occitanie

Même si on note une amélioration de la vaccination, les taux de couverture vaccinales restent insuffisants en Occitanie d'où cette semaine de la vaccination pour promouvoir le geste. La région est touchée par un retour de la rougeole avec 174 cas depuis janvier 2019. L'objectif pour l'Agence Régionale de la Santé c'est de lutter contre les idées fausses explique Isabelle Redini, Déléguée Départementale de l'Hérault à l'ARS : "Il y a eu des campagnes de structures anti-vaccinales. Il y avait des suspicions notamment sur le vaccin contre l'hépatite B, un vaccin qui permet de lutter contre le cancer du foie. Il y avait eu des cas de sclérose en plaques à l'époque mais il y a eu depuis des études menées par des experts et il n'y a pas de lien établi entre la vaccination et ces effets." Heureusement en terme de vaccination il y a des progrès grâce notamment à l'expérimentation en pharmacie des vaccins contre la grippe pour Catherine Choma, directrice de la santé publique de l'Agence Régionale de Santé : "Plus de 160 000 personnes ont été vaccinées par les pharmaciens en Occitanie et des personnes de plus de 65 ans en plein dans les recommandations. C'est réussi."