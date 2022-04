Semaine de la vaccination : "Il y a encore une cinquantaine de cas de tétanos par an"

La vaccination ne concerne pas que le Covid. La responsable du centre de vaccination publique de Vaucluse appelle à un "retour aux fondamentaux", et notamment à ne pas oublier son rappel du vaccin contre le tétanos, alors que se tient la semaine européenne de la vaccination.

Êtes-vous à jour de la vaccination contre le tétanos ? Après des mois de focus sur le vaccin contre le Covid, la responsable du centre de vaccination publique de Vaucluse, Christine Lorente, appelle à un "retour aux fondamentaux" à l'occasion de la semaine européenne de la vaccination. Invitée de France Bleu Vaucluse ce mardi matin, elle appelle chacun à vérifier qu'il a fait son rappel du vaccin contre le tétanos notamment. "On sait que les adultes négligent leur vaccination, et notamment celle du tétanos qui doit être faite à l'âge adulte à 25, 45 et 65 ans, puis tous les 10 ans à partir de 65 ans. C'est important d'en parler au moins une fois par an pour que chacun y pense et aille vérifier", insiste Christine Lorente.

Et si vous n'êtes pas à jour, il n'est pas trop tard. "Toutes les doses comptent. Quand on n'a pas eu le temps de le faire, on peut se rattraper, affirme-t-elle. Un vaccin tous les 20 ans, on a tendance à oublier, c'est humain. Mais il y a toujours des cas de tétanos, une cinquantaine de cas de tétanos par an. Il touche les plus de 70 ans, et forcément ceux qui sont le plus éloignés de leur rappel."