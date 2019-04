Semaine européenne de la vaccination : quels rappels pour les adultes ?

Si vous n'êtes pas à jour sur vos vaccins, c'est le moment de faire le point dans les Landes ! La semaine européenne de la vaccination commence ce mercredi 24 avril et l'Agence Régionale de Santé (ARS) rappelle que les vaccins concernent aussi les adultes.

Département Landes, France

Depuis un an, la vaccination est obligatoire pour les enfants nés après le 1er janvier 2018 contre 11 maladies. Mais ils ne sont pas les seuls concernés. Les adultes doivent également faire des rappels. C'est ce que signale l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour la semaine de la vaccination qui doit débuter ce mercredi 24 avril .

Pour éviter le retour de maladies graves, la vaccination n'est pas seulement essentielle chez le nourrisson mais à tous les âges de la vie.

Au cours des dernières années le nombre d'enfants vaccinés a progressé en Nouvelle Aquitaine selon l'ARS mais cela reste tout de même insuffisant. L'objectif est d'atteindre 95% de couverture vaccinale.

Dans les Landes, il reste donc des progrès à faire selon les derniers chiffres de 2016, notamment pour l'Hépatite B (92,6%), le ROR (Rougeole-Oreillons-Rubéole, 81%) ainsi que le Pneumocoque (87,9%) pour lequel le taux de vaccination est en baisse dans le département.

Quels rappels faire une fois adulte ?

Les vaccins sont généralement réalisés jusqu'à l'âge de 18 mois pour immuniser l'enfant des 11 maladies obligatoires. Ensuite, des rappels ont lieu à six ans puis entre 11 et 13 ans. Mais arrivé à l'âge adulte, il est nécessaire de faire de nouveaux rappels.

"Le plus important est le DTP, diphtérie, tétanos et polio", assure le docteur Diana Koussa, pédiatre au CHU de Mont de Marsan. Il est recommandé d'y revenir tous les vingt ans, de 25 à 65 ans. Pour les personnes plus âgées, à partir de 65 ans, le rappel doit se faire tous les dix ans. Isabelle, pharmacienne à Mont-de-Marsan ajoute :

Si vous avez un incident, une blessure, pour éviter tout risque tétanique, il faut que l'injection date de moins de cinq ans. Sinon il faut y repasser.

Il est également fortement recommandé de faire un rappel pour la coqueluche à l'âge de 25 ans. "C'est très important, si on est mal vacciné, on peut être particulièrement dangereux pour les enfants de moins de 6 mois".

Le médecin alerte aussi sur le cas de la rougeole, toujours présente en France. "Il y a encore des épidémies, beaucoup ne sont pas vaccinés ou en manque de vaccins, nous demandons à ce qu'il y ait au moins deux vaccins de faits".

Pourquoi est-ce si important ? C'est une question d'immunité, selon la pédiatre et la pharmacienne. Au fil du temps, elle diminue. C'est pour cela qu'il faut faire des rappels, "pour stimuler l'immunité et que les anticorps soient bien présents".