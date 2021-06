Semaine de prévention des cancers de la peau : comment éviter les risques ?

"Une semaine pour sauver sa peau". C'est le message de la 23ème édition de la Semaine Nationale de prévention et de dépistage des cancers de la peau qui débute ce lundi, au moment où l'épidémie de Covid-19 éclipse le dépistage d'autres maladies. Les cancers de la peau touchent une personne sur cinq, plus de 80.000 cas sont diagnostiqués en France chaque année, et pourtant, les Français ne se protègent pas assez contre le soleil, affirme un dernier sondage d'Ipsos. Plus de quatre sondés sur cinq s'exposent notamment aux heures les plus dangereuses, entre midi et 16h.

Une mauvaise protection malgré la prévention

Malgré des campagnes de prévention depuis plus de 20 ans sur les risques liés au soleil, le sondage montre que les Français ont du mal à se protéger. Seulement un sondé sur deux applique de la crème solaire sur sa peau avant de s'exposer, 57% ne portent jamais ou presque de casquette ou de chapeau.

Plus inquiétant encore : beaucoup font l'impasse sur le dépistage, y compris les 25% de personnes à risque. Pourtant, il est recommandé d'aller faire inspecter ses grains de beauté une fois par an chez un dermatologue. Avec la crise épidémique du Covid-19, les spécialistes craignent des retards dans le dépistage.

Bien choisir sa crème solaire pour se protéger

Il faut surtout regarder l'indice de protection pour éviter les risques, à choisir en fonction de sa peau, il y en a huit en tout. Si elle est très blanche, voire avec des tâches de rousseur, il faut une protection maximale, indice 50. Si vous avez la peau foncée, il faut quand même se protéger, mais avec, si vous le souhaitez, un indice plus faible, indice 20 par exemple. Plus le chiffre est élevé, plus le produit est efficace contre les rayons ultraviolets.

Pas besoin de mettre le prix pour être bien protégé. C'est l'indice qui protège. Le confort d'utilisation fait varier les prix. L'esthétique, notamment entre une crème solaire bien blanche, bien épaisse et une huile sèche qui sent le monoï et donne l'impression d'avoir les jambes de Shakira. La seconde option coûte évidemment plus cher, parfois quelques dizaines d'euros de plus. Pourtant, la meilleure crème pour enfant coûte sept euros et se trouve chez Lidl, d'après l'association de consommateurs UFC Que Choisir, bien plus efficace qu'une grande marque qui en vaut le triple.

Une fois qu'on a notre crème, il faut bien l'appliquer. C'est la clé ! En moyenne, on en mettrait quatre fois moins que ce qu'il faudrait. La protection n'est efficace que si l'on en applique 35 grammes, l'équivalent d'un quart de yahourt à appliquer toutes les deux heures, après la baignade, même si le produit résiste à l'eau. Pensez aussi à en mettre, même si vous êtes à l'ombre sous un parasol : le sable reflète 80% des rayons. De nombreux conseils de dermatologues sont à retrouver sur le site "Sauver sa peau" lancé ce lundi.