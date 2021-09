Semaine de prévention du diabète : l'importance de se faire tester

Environ 5 millions de Français souffrent de diabète, sans compter celles et ceux qui l'ignorent. Plusieurs initiatives et des dépistages sont menés à l'occasion de la semaine nationale de prévention du diabète. Mauricette Dupont, présidente de l'association française des diabétiques en Seine-Maritime et dans l'Eure était l'invitée de France Bleu Normandie ce jeudi à 8h15.

"Les facteurs à risques du diabète sont évidemment la sédentarité" explique Mauricette Dupont. "L'Alimentation n'est pas toujours très bien équilibrée. On peut parler même de malbouffe dans certains cas. Il y a aussi des facteurs qu'on ne maîtrise pas comme l'hérédité. La survenue du diabète et complexe". Pour tout savoir des actions menées par l'association il y a la page Facebook d'AFD 76 27 ci-dessous et ce numéro de téléphone: 06 88 49 76 29 .

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



