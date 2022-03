Semaine du cerveau : à Grenoble, un musicien va jouer pendant que l'on contrôle son activité cérébrale

La semaine du cerveau, à Grenoble, commence ce lundi soir par un événement qui prendra la forme d'une conférence-concert. C'est organisé par trois laboratoires, LPNC (laboratoire de psychologie et neuro-cognition), GIPSA-lab (Grenoble Images Parole Signal Automatique) et GIN (Grenoble Institut des Neurosciences).

Un concert et un cerveau

Le concert va mettre en scène un musicien et ... son cerveau. Un musicien qui joue et improvise, mais avec sur la tête des capteurs, comme une sorte d'électro-encéphalogramme. Ce sera une manière d'expliquer et de démontrer tout ce qui se passe entre la musique, les sensations et l'activité cérébrale. Sophie Donnadieu est enseignante et chercheuse à Grenoble en Psychologie et Neuro-cognition.

Ce n'est pas qu'une affaire de docteurs et de chercheurs. Pour nous, c'est essentiel [...] pour présenter au grand public ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau et quelles sont les implications sociétales.

Sophie Donnadieu, enseignante et chercheuse à Grenoble © Radio France - Benjamin Bourgine

Pour elle, le message essentiel de cette semaine du cerveau, c'est de dire que ce sujet n'est pas qu'un sujet scientifique ou médical, mais que le grand public doit s'en emparer : "Non, ce n'est pas une affaire de docteurs et de chercheurs et pour nous, c'est essentiel et c'est vraiment une des missions de la Semaine du cerveau. C'est d'avoir ce temps-là pour présenter au grand public ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau et quelles sont les implications sociétales des applications cliniques, mais pas seulement dans le domaine de l'éducation. On a des connaissances, par exemple sur les apprentissages, le fonctionnement du cerveau chez les jeunes enfants, l'heure, le développement de certaines fonctions cognitives et en quoi on peut utiliser ces connaissances pour améliorer les programmes scolaires, les temps scolaires, l'organisation. L'apprentissage des langues est également un exemple intéressant. Je pense à la mémoire, au langage ... des choses qu'on avait déjà observées au niveau comportemental, mais là, on va plus loin. À travers des études en imagerie cérébrale, pour expliquer ces phénomènes et ces liens qu'on a entre musique, langage, mémoire, émotion."

Des applications concrètes

L'exercice sera sans doute étonnant et il a aussi vocation à démontrer que par les neurosciences, on peut tenter de remédier à certaines maladies. Des expériences ont déjà donné de l'espoir, par exemple, pour le traitement de la maladie de Parkinson.

"On sait que les personnes souffrant de ces maladies, comme Parkinson, on les stimule avec des stimuli qui sont temporellement calibrés. Ça les aide à développer une marche plus fluide. Dans la musique, il y a ces aspects temporels qui sont très intéressants. Il y a déjà eu quelques expériences qui ont montré que, avec un rythme, un tempo particulier, et bien, la marche devient plus fluide chez un patient parkinsonien".

Tous les événements de la semaine du cerveau sont à retrouver ici.