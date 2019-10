Semaine du goût : des élèves du Territoire de Belfort à la découverte de fromages francs-comtois

On aime ou on n'aime pas, l'important, c'est de goûter ! C'est le but recherché, ce jeudi, avec les élèves de CM1/CM2 de l'école de Meroux-Moval, dans le Territoire de Belfort. Ils ont participé à une dégustation de fromages francs-comtois dans le cadre de la semaine du goût. Avis plus que tranchés