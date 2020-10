Semaine du goût : un sens fragilisé au temps du Covid-19

Drôle de saveur pour la semaine du goût en cette année 2020 durant laquelle de nombreux malades du Covid-19 ont perdu temporairement leurs sens de l'odorat et/ou du goût, symptômes de la maladie. L'agueusie, ou perte de goût, est devenue un terme commun alors que, jusqu'à présent, il évoquait surtout dans l'inconscient collectif le film L'Aile ou la Cuisse dans lequel Louis de Funès incarne un guide gastronomique qui perd le sens du goût.

Les liens entre goût et cerveau

Le sens du goût est en fait le fruit d'une communication entre la langue et le cerveau. Nos papilles servent de récepteurs, détectent les différentes saveurs, et transmettent des messages au cerveau qui, ensuite, les interprète. Chaque cerveau interprète ces messages à sa façon, ce qui explique pourquoi chacun a ses propres goûts. Le sens du goût permet non seulement de définir des préférences alimentaires mais il sert aussi pour alerter en cas de danger, comme lorsqu'on est confronté à un aliment périmé.

Agueusie et coronavirus : une rémission progressive

Dans le cas du Covid-19, l'agueusie n'est pas systématique mais selon les patients qui développent ce symptôme, le temps de récupération du goût est aléatoire. De quelques semaines, dans la plupart des cas, ce délai peut atteindre jusqu'à un an, selon les médecins. La bonne nouvelle est qu'il est possible d'accélérer le rétablissement du goût et de l'odorat en stimulant ses sens, parfumer ses plats avec des épices par exemple. Des médecins conseillent également un exercice : sentir des flacons d'épices après avoir systématiquement pris le temps de lire leur étiquette. Ainsi, le cerveau va faire l'effort d'associer le nom et l'odeur, ce qui peut permettre d'accélérer le rétablissement du goût et de l'odorat.