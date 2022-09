Ille-et-Vilaine : ils rappellent l'importance du dépistage pour la semaine nationale de prévention du diabète

Parmi la population nationale français, 5,4 % sont atteints du diabète. Si cette maladie d'excès de sucre dans le sang n'est pas soignée, elle peut entraîner de graves complications. Les patients bénévoles et les médecins rappellent donc l'importance d'un diagnostic le plus tôt possible, dans le cadre de la semaine nationale de prévention du diabète, qui se déroule du 23 au 30 septembre 2022.

Le dépistage du diabète est facile : "C'est une simple prise de sang", avance le Dr Christèle Derrien, cheffe du service diabétologie et nutrition à l'hôpital sud du CHU de Rennes. La professionnelle le recommande chez toutes les personnes de plus de 50 ans, tous les trois ans environ. En cas de facteur de risque, comme la surcharge pondérale par exemple, la prise de sang devrait être faite plus précocement et tous les ans.

Diabète de type II plus fréquent

"Le diabète de type II est le plus fréquent, poursuit le Dr Derrien, sachant qu'il y a une prédisposition génétique et que [cette maladie] apparaît très progressivement. Si on ne fait pas de dépistage, on peut très bien être porteur du diabète depuis trois, cinq, dix ans, au moment où on fait le diagnostic."

Plus on va diagnostiquer tardivement, plus on risque d'avoir, déjà au moment du diagnostic, l'apparition de complications de ce diabète ; ce qui fait la gravité de la maladie.

Un diabète mal traité peut en effet entraîner une cécité, des amputations des membres inférieurs, des maladies cardio-vasculaires, pulmonaires, rénales, etc. Détecter tôt la maladie permet ainsi d'"agir notamment sur l'activité physique et sur l'alimentation" - les deux principaux facteurs de prévention du diabète - et de "démarrer des traitements médicamenteux précocement", ajoute la diabétologue. "La survenue de complications à quinze, vingt, trente ans d'évolution de la maladie" est ainsi évitée, précise-t-elle.

Echanger avec d'autres patients diabétiques

En cas de récent diagnostic en Ille-et-Vilaine, le Dr Derrien invite à prendre contact avec la maison de la nutrition et du diabète ou l'association des diabétiques du département. Rencontrer d'autres patients bénévoles, échanger autour d'ateliers nutritionnels et d'activités physiques à pratiquer ou encore être accompagné de manière juridique peut réellement aider les nouveaux malades.

Reportage avec deux patients diabétiques, bénévoles à l'AFD 35 (Ille-et-Vilaine), dans le cadre de la semaine nationale de prévention du diabète Copier

La fédération française des diabétiques du département, l'AFD 35, a noué des partenariats avec les laboratoires Ouest biologie de Dol-de-Bretagne, Saint-Malo et Dinan, pour des dépistages gratuits et sans rendez-vous toute cette semaine du 26 au 30 août. Précision : bien penser à être à jeun avant cette prise de sang.

