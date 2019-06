Semaine nationale du diabète : une opération dépistage à Illkirch

Illkirch-Graffenstaden, France

C'est la semaine nationale de prévention du diabète. Une maladie qui touche 700.000 personnes en France, dont 13.000 en Alsace. C'est 8 % de la population alsacienne. Pour sensibiliser les personnes à risques et encourager les comportements préventifs, des actions sont organisées.

Une centaine de dépistages en à peine deux heures

Samedi 8 juin, un dépistage était proposé sur le parking du Leclerc Express à Illkirch. En à peine deux heures, l'infirmière Patricia et son équipe du centre de soin ont déjà procédé à une centaine de tests de glycémie. "Si le résultat est hors-norme, on leur dit d'aller voir leur médecin généraliste, pour qu'ils fassent des tests plus poussés."

Pour limiter les risques : évitez la cigarette, diminuez l'alcool" ' Christiane Damgé

Christiane Damgé, la présidente de l'association des diabétiques du Bas-Rhin se félicite du succès de cette opération. "On veut toucher les personnes qui sont dans des zones défavorisées, qui sont plus diabétiques que les autres." Elle enchaîne ensuite sur les conséquence de cette affection chronique et la nécessité de maintenir une bonne hygiène de vie. "C'est la première cause de cécité, d'amputations. C'est aussi une maladie qui augmente l'infarctus du myocarde. La première chose pour reculer l'incidence du diabète, c'est de faire de l'activité physique et d'équilibrer ses menus."

En à peine deux heures, l'équipe de soin a déjà procédé à une centaine de tests. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

En Alsace, les actions de sensibilisations sont organisées jusqu'au 14 juin.