Sept ans avec une assistance cardiaque : un patient du CHU de Nancy bat un record de longévité en France

Nancy, France

Un record de longévité battu au CHU de Nancy et fêté lundi 9 septembre. Celui d'un patient victime d'un infarctus en 2012 et qui vit depuis avec un dispositif d'assistance cardiaque. Une pompe mécanique remplace le ventricule défaillant et permet au sang de circuler normalement dans l'organisme. Alain Grün - 64 ans aujourd'hui - porte donc depuis sept ans dans le thorax une telle pompe et personne d'autre que lui en France n'a vécu aussi longtemps avec.

Une modélisation de la pompe implantée dans le thorax d'Alain Grün © Radio France - Isabelle Baudriller

Le 3 juillet 2012, Alain Grün s'écroule chez lui, sur son lit. Infarctus massif du ventricule gauche. 17 jours de coma s'ensuivent. A son réveil, une surprise. "Je reviens à moi, je me retourne dans le lit et je vois une grosse sacoche. Je pensais que c'était provisoire", confie cet ancien chaudronnier, habitant Brû, près de Rambervillers (Vosges). En réalité, rien de provisoire : cette sacoche noire contient le contrôleur externe de l'assistance ventriculaire. Elle et Alain sont désormais indissociables.

Je suis un peu limité maintenant au niveau de l'effort mais j'ai deux petites-filles qui sont adorables, ma fille, mon gendre et ma femme. Je vis le mieux du monde" - Alain Grün

Comme Alain Grün, 20 patients sont équipés d'un tel dispositif d'assistance cardiaque longue durée et suivis actuellement à l'Institut lorrain du Coeur Louis Mathieu du CHU de Nancy-Brabois. "C'est une alternative à la greffe cardiaque ou une solution d'attente avant une transplantation", explique le Dr Fabrice Vanhuyse qui a opéré Alain Grün.

Quand vous atteignez sept ans d'assistance, vous donnez espoir à tous les patients en insuffisance cardiaque" - Fabrice Vanhuyse, chirurgien cardiaque

20 patients équipés d'une assistance cardiaque sont actuellement suivis à l'Institut lorrain du cœur Louis Mathieu © Radio France - Isabelle Baudriller

"Cette alternative est très et trop méconnue", poursuit le chirurgien cardiaque. "Mais ça commence à progresser, on voit de plus en plus de patients qui nous sont adressés. Au temps de Monsieur Grün, il y a sept ans, 2 ou 3 malades par an étaient équipés de ce type d'assistance. Aujourd'hui, on est entre 10 et 15. Mais dans une région comme la Lorraine, on est au quart ou au cinquième du nombre de patients qui devraient en bénéficier."

Un autre patient de l'Institut Louis Mathieu, lui, a réussi à récupérer sur le plan cardio-vasculaire et peut aujourd'hui se dispenser de l'assistance cardiaque. Il a été "explanté" de la pompe mécanique.